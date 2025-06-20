lifecell запустив єдиний номер для смартфона і смартгодинника з eSIM — Finance.ua

lifecell запустив єдиний номер для смартфона і смартгодинника з eSIM Сьогодні 14:17 — Особисті фінанси

lifecell запустив єдиний номер для смартфона і смартгодинника з eSIM

lifecell запровадив технологію Number Sharing, що дозволяє використовувати один номер і тарифний план одночасно на смартфоні та смартгодиннику з підтримкою eSIM — без потреби у Bluetooth-з'єднанні або фізичній наявності телефона поруч.

Що це означає

Тепер абоненти можуть безпосередньо з годинника:

здійснювати дзвінки,

надсилати повідомлення,

слухати музику,

користуватися навігацією, стрімінговими сервісами та мобільним інтернетом безпосередньо з годинника.

«Технологія Number Sharing дозволила розширити можливості використання eSIM та дублювати основну SIM-картку lifecell, яка використовується в смартфоні, на смартгодинник. Відтак, обидва пристрої працюють як єдина система: спільні дзвінки, спільні SMS, єдиний трафік і баланс», — розповідають у lifecell.

Як підключити послугу, і скільки це коштує

Переконайтеся, що смартгодинник підтримує eSIM (Cellular/LTE) та має актуальну версію програмного забезпечення. Активуйте eSIM lifecell на сумісному пристрої (наприклад, Apple Watch або годинниках інших брендів) та виконайте налаштування відповідно до інструкцій. Вартість послуги становить 50 грн на 30 днів і списується з основного рахунку абонента. Упродовж перших шести місяців після першої активації користувачі щомісяця отримують бонус —1 ГБ інтернету на 30 днів та 500 хвилин на всі номери в Україні на 30 днів.

Зараз сервіс доступний для Apple Watch, Huawei Watch GT та Samsung Galaxy Watch. Перелік сумісних моделей та детальну інформацію про послугу можна дізнатися на сайті lifecell

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