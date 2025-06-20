lifecell запустил единый номер для смартфона и смартчасов с eSIM — Finance.ua

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lifecell запустил единый номер для смартфона и смартчасов с eSIM

Личные финансы
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lifecell запустил единый номер для смартфона и смартчасов с eSIM
lifecell запустил единый номер для смартфона и смартчасов с eSIM
lifecell ввел технологию Number Sharing, позволяющую использовать один номер и тарифный план одновременно на смартфоне и смартчасах с поддержкой eSIM — без необходимости в Bluetooth-соединении или физическом наличии телефона рядом.

Что это значит

Теперь абоненты могут непосредственно с часов:
  • совершать звонки,
  • отправлять сообщения,
  • слушать музыку,
  • пользоваться навигацией, стриминговыми сервисами и мобильным интернетом непосредственно с часов.

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«Технология Number Sharing позволила расширить возможности использования eSIM и дублировать основную SIM-карту lifecell, используемую в смартфоне, на смартчасы. Следовательно, оба устройства работают как единая система: общие звонки, общие SMS, единый трафик и баланс», — рассказывают в lifecell.

Как подключить услугу, и сколько это стоит

  1. Убедитесь, что смарт-часы поддерживают eSIM (Cellular/LTE) и имеют актуальную версию программного обеспечения.
  2. Активируйте eSIM lifecell на совместимом устройстве (например, Apple Watch или на других брендах) и выполните настройки в соответствии с инструкциями.
  3. Стоимость услуги составляет 50 грн на 30 дней и списывается с основного счета абонента. В течение первых шести месяцев после первой активации пользователи ежемесячно получают бонус 1 ГБ интернета на 30 дней и 500 минут на все номера в Украине на 30 дней.
В настоящее время сервис доступен для Apple Watch, Huawei Watch GT и Samsung Galaxy Watch. Список совместимых моделей и подробную информацию об услуге можно узнать на сайте lifecell.
Напомним, мобильный оператор «Киевстар» закрывает для подключения некоторые тарифы контракта и предоплаты, включая тарифы «Все вместе». С 25 июня 2025 года некоторые тарифы станут недоступными для подключения новых абонентов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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