lifecell запустил единый номер для смартфона и смартчасов с eSIM — Finance.ua

lifecell запустил единый номер для смартфона и смартчасов с eSIM Сегодня 14:17 — Личные финансы

lifecell запустил единый номер для смартфона и смартчасов с eSIM

lifecell ввел технологию Number Sharing, позволяющую использовать один номер и тарифный план одновременно на смартфоне и смартчасах с поддержкой eSIM — без необходимости в Bluetooth-соединении или физическом наличии телефона рядом.

Что это значит

Теперь абоненты могут непосредственно с часов:

совершать звонки,

отправлять сообщения,

слушать музыку,

пользоваться навигацией, стриминговыми сервисами и мобильным интернетом непосредственно с часов.

«Технология Number Sharing позволила расширить возможности использования eSIM и дублировать основную SIM-карту lifecell, используемую в смартфоне, на смартчасы. Следовательно, оба устройства работают как единая система: общие звонки, общие SMS, единый трафик и баланс», — рассказывают в lifecell.

Как подключить услугу, и сколько это стоит

Убедитесь, что смарт-часы поддерживают eSIM (Cellular/LTE) и имеют актуальную версию программного обеспечения. Активируйте eSIM lifecell на совместимом устройстве (например, Apple Watch или на других брендах) и выполните настройки в соответствии с инструкциями. Стоимость услуги составляет 50 грн на 30 дней и списывается с основного счета абонента. В течение первых шести месяцев после первой активации пользователи ежемесячно получают бонус 1 ГБ интернета на 30 дней и 500 минут на все номера в Украине на 30 дней.

В настоящее время сервис доступен для Apple Watch, Huawei Watch GT и Samsung Galaxy Watch. Список совместимых моделей и подробную информацию об услуге можно узнать на сайте lifecell

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