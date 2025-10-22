Рынки отреагировали на перенос встречи Трампа с путиным
Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) после нескольких дней роста в первой половине дня среды, 22 октября, опустился на 2,40% - до 510,58 пункта.
Падение было зафиксировано после новостей о том, что анонсированная встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным в Будапеште откладывается, как и встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова, сообщает Интерфакс-Украина.
В то же время основной индекс биржи WIG20 вырос на 1,05%.
Согласно данным WSE, с начала дня по состоянию на 12:53 по Варшаве курс акций крупнейшего в стране производителя сахара Астарта снизился на 2,99%, Milkiland — на 4,33%, агрохолдингов KSG-Agro, Агротон и ИМК — на 2,40%, 2,29% и 1,61%.
Акции Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами упали на 4,48%, а крупнейшего украинского производителя масла — агрохолдинга Кернел, которые не входят в состав индекса из-за малого free-float, прибавили 0,21%.
На Лондонской бирже (LSE), где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций горнорудной компании Ferrexpo упал на 6,57%, в то время как акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП подорожали на 1,06%.
Что касается еврооблигаций, то на Франкфуртской бирже после нескольких дней роста их курс в среду также снизился на 1,25−2,14%, в то время как ВВП-варранты практически не изменились в цене.
Как сообщалось, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2022 года упал с 574,37 пункта до 361,98 пункта. После победы Дональда Трампа на выборах президента США осенью 2024 г. он сначала вырос примерно с 240 пунктов до 350, а с середины февраля 2025 г. на новостях о начале переговоров о мире подскочил до 640−650 пунктов.
Однако после потери оптимизма по поводу быстрого достижения соглашения WIG-Ukraine упал до 508,45 пункта в начале апреля. Позднее оглашение планов о переговорах в Стамбуле и Анкоридже снова поднимало индекс выше 600 пунктов, но в начале октября он опустился до 475 пунктов, где последний раз был в начале февраля.
Анонс Трампом в октябре 2025 года встречи с путиным в Будапеште через несколько недель и призыв к сторонам остановиться на текущей линии боевого столкновения вновь привел к росту индекса с 475 пунктов до 523,11 пункта, но теперь он откатился до 510,58 пункта.
16 октября 2025 года президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.
21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД россии пока отложена на «некоторое время».
Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и путина пока приостановлено.
