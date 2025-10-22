0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынки отреагировали на перенос встречи Трампа с путиным

Фондовый рынок
49
Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) после нескольких дней роста в первой половине дня среды, 22 октября, опустился на 2,40% - до 510,58 пункта.
Падение было зафиксировано после новостей о том, что анонсированная встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным в Будапеште откладывается, как и встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова, сообщает Интерфакс-Украина.
В то же время основной индекс биржи WIG20 вырос на 1,05%.
Согласно данным WSE, с начала дня по состоянию на 12:53 по Варшаве курс акций крупнейшего в стране производителя сахара Астарта снизился на 2,99%, Milkiland — на 4,33%, агрохолдингов KSG-Agro, Агротон и ИМК — на 2,40%, 2,29% и 1,61%.
Читайте также
Акции Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами упали на 4,48%, а крупнейшего украинского производителя масла — агрохолдинга Кернел, которые не входят в состав индекса из-за малого free-float, прибавили 0,21%.
На Лондонской бирже (LSE), где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций горнорудной компании Ferrexpo упал на 6,57%, в то время как акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП подорожали на 1,06%.
Что касается еврооблигаций, то на Франкфуртской бирже после нескольких дней роста их курс в среду также снизился на 1,25−2,14%, в то время как ВВП-варранты практически не изменились в цене.
Читайте также
Как сообщалось, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2022 года упал с 574,37 пункта до 361,98 пункта. После победы Дональда Трампа на выборах президента США осенью 2024 г. он сначала вырос примерно с 240 пунктов до 350, а с середины февраля 2025 г. на новостях о начале переговоров о мире подскочил до 640−650 пунктов.
Однако после потери оптимизма по поводу быстрого достижения соглашения WIG-Ukraine упал до 508,45 пункта в начале апреля. Позднее оглашение планов о переговорах в Стамбуле и Анкоридже снова поднимало индекс выше 600 пунктов, но в начале октября он опустился до 475 пунктов, где последний раз был в начале февраля.
Анонс Трампом в октябре 2025 года встречи с путиным в Будапеште через несколько недель и призыв к сторонам остановиться на текущей линии боевого столкновения вновь привел к росту индекса с 475 пунктов до 523,11 пункта, но теперь он откатился до 510,58 пункта.
Читайте также
16 октября 2025 года президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.
21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД россии пока отложена на «некоторое время».
Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и путина пока приостановлено.
📢 Найдите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems