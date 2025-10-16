0 800 307 555
Трамп планирует создать «фонд победы» для Украины: детали

Трамп планирует создать «фонд победы» для Украины: детали
Президент США Дональд Трамп работает над созданием фонда победы Украины, который будет финансироваться за счет новых тарифов на Китай.
Он поручил министру финансов Скотту Бессенту обсудить этот план с европейскими коллегами перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 17 октября.
Американский лидер, ранее утверждавший, что Зеленский «не владеет козырями» для военной победы, все чаще теряет терпение к кремлевскому диктатору владимиру путину, а его предложение об изменении подхода к войне в Украине стало заметным изменением позиции, пишет The Telegraph.
Эта риторика прозвучала и у министра обороны США Пита Хегсета, который на встрече министров обороны стран НАТО заявил, что США готовы поддержать Киев «так же, как это могут только Соединенные Штаты», если россия продолжит уклоняться от мирных переговоров.
СМИ пишет, что обсуждения в Брюсселе были сосредоточены на возможной поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk и финансировании вооруженного сопротивления страны по конец четвертого года полномасштабной войны.
«Трамп поручил послу и мне сообщить нашим европейским союзникам, что мы поддерживаем идею введения — назовите это как хотите — „тарифа на российскую нефть“ для Китая или „тарифа победы Украины“ на Китай. Но наши украинские и европейские союзники должны быть готовы присоединиться. Мы ответим, если наши европейские партнеры будут с нами», — заявил Бессент журналистам
Сообщается, что, согласно стратегии, будет введена пошлина в 500% на импорт из Китая, а полученные средства будут направлены на вооружение украинской армии. План призван оказать максимальное экономическое давление на путина, чья военная машина зависит от поддержки Китая, чтобы заставить его сесть за стол переговоров с Трампом и Зеленским.
УНІАН
