Залежи редкоземельных элементов в Турции составляют 694 млн тонн Сегодня 23:02

Найденные в турецкой провинции Эскишехир залежи редкоземельных элементов составляют 694 миллиона тонн, и Турция не намерена передавать месторождения третьим странам, а планирует добычу самостоятельно или в сотрудничестве.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил вчера вечером после заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

«В районе Бейликова провинции Эскишехир до сегодняшнего дня проведено около 125 тысяч метров бурильных работ в 310 различных локациях. В результате исследований обнаружены ресурсы объемом 694 миллиона тонн, среди которых прежде всего редкоземельные элементы, барит и флюорит», — сообщил Эрдоган

По его словам, на участке Бейликова найдено 10 из 17 видов редких элементов, около 12,5 млн тонн оксидов редкоземельных элементов.

«Мы стремимся стать одним из пяти крупнейших производителей редких элементов в мире. В этом направлении продолжаем работу», — отметил президент Турции.

В то же время он подчеркнул, что передача месторождения редкоземельных элементов третьей стране исключена, Турция планирует осуществлять добычу самостоятельно или в сотрудничестве с другими странами.

«Хочу особо подчеркнуть: страны и компании, обладающие технологией производства редкоземельных элементов, к сожалению, неохотно делятся своим опытом в этом процессе… Мы проводим переговоры с профессиональными учреждениями стран, имеющих технологическую базу, с целью развития сотрудничества. В этом смысле передача месторождения редкоземельных элементов в Бейликова какой-либо стране не рассматривается», — сказал Эрдоган.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.