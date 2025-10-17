0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество авиаперелетов в ЕС этим летом было ниже уровня 2019 года

19
Количество авиаперелетов в ЕС этим летом было ниже уровня 2019 года
Количество авиаперелетов в ЕС этим летом было ниже уровня 2019 года
Количество коммерческих авиарейсов в Европейском союзе этим летом увеличилось против прошлогодних показателей, но по-прежнему остается ниже уровня допандемийного 2019 года.
Об этом сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).
Количество авиаперелетов в июне увеличилось на 2,8% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, в июле — на 2,9%, в августе — на 3,3%. Однако к аналогичным месяцам 2019 года снижение составило соответственно 2,1%, 1,7% и 0,3%.
В сентябре эта тенденция сохранилась. Количество авиарейсов повысилось на 2,6% к тому же месяцу прошлого года, но было на 1,8% ниже показателя за сентябрь 2019 года, отмечается в сообщении Eurostat.
Двенадцать государств в первый месяц осени превзошли доковидные уровни полетов, в лидеры вошли Кипр (рост на 24,1% к сентябрю 2019 года), Польша (+22,4%) и Греция (+21,4%). Самые низкие показатели были зафиксированы в Латвии (-29,8%), Швеции (-27,3%) и Финляндии (-23,9%).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems