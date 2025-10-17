Количество авиаперелетов в ЕС этим летом было ниже уровня 2019 года Сегодня 06:44

Количество коммерческих авиарейсов в Европейском союзе этим летом увеличилось против прошлогодних показателей, но по-прежнему остается ниже уровня допандемийного 2019 года.

Об этом сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).

Количество авиаперелетов в июне увеличилось на 2,8% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, в июле — на 2,9%, в августе — на 3,3%. Однако к аналогичным месяцам 2019 года снижение составило соответственно 2,1%, 1,7% и 0,3%.

В сентябре эта тенденция сохранилась. Количество авиарейсов повысилось на 2,6% к тому же месяцу прошлого года, но было на 1,8% ниже показателя за сентябрь 2019 года, отмечается в сообщении Eurostat.

Двенадцать государств в первый месяц осени превзошли доковидные уровни полетов, в лидеры вошли Кипр (рост на 24,1% к сентябрю 2019 года), Польша (+22,4%) и Греция (+21,4%). Самые низкие показатели были зафиксированы в Латвии (-29,8%), Швеции (-27,3%) и Финляндии (-23,9%).

