Украинским беженцам продлили бесплатные медицинские услуги в Грузии
Правительство Грузии продлило до 1 апреля 2026 года бесплатное пользование рядом медицинских услуг для украинских беженцев.
Об этом пишет сайт «Новости-Грузия».
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал распоряжение, позволяющее предоставлять украинским беженцам ряд бесплатных медицинских услуг до 1 апреля 2026 года.
В частности, для украинцев доступны следующие услуги:
- иммунизация,
- лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа,
- помощь матери и ребенку,
- психиатрическая поддержка,
- лечение диабета,
- диализ,
- помощь при редких заболеваниях и при необходимости постоянного заместительного лечения.
Такие же услуги государственное страхование покрывает гражданам Грузии.
Право на льготы имеют украинцы, постоянно проживающие в Грузии. Этот статус сохраняется только при краткосрочных поездках (срок до трех дней).
