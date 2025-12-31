Украинским беженцам продлили бесплатные медицинские услуги в Грузии Сегодня 07:21 — Мир

Украинским беженцам продлили бесплатные медицинские услуги в Грузии

Правительство Грузии продлило до 1 апреля 2026 года бесплатное пользование рядом медицинских услуг для украинских беженцев.

Об этом пишет сайт «Новости-Грузия».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал распоряжение, позволяющее предоставлять украинским беженцам ряд бесплатных медицинских услуг до 1 апреля 2026 года.

В частности, для украинцев доступны следующие услуги:

иммунизация,

лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа,

помощь матери и ребенку,

психиатрическая поддержка,

лечение диабета,

диализ,

помощь при редких заболеваниях и при необходимости постоянного заместительного лечения.

Такие же услуги государственное страхование покрывает гражданам Грузии.

Право на льготы имеют украинцы, постоянно проживающие в Грузии. Этот статус сохраняется только при краткосрочных поездках (срок до трех дней).

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.