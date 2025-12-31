0 800 307 555
Украинским беженцам продлили бесплатные медицинские услуги в Грузии

Мир
17
Правительство Грузии продлило до 1 апреля 2026 года бесплатное пользование рядом медицинских услуг для украинских беженцев.
Об этом пишет сайт «Новости-Грузия».
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал распоряжение, позволяющее предоставлять украинским беженцам ряд бесплатных медицинских услуг до 1 апреля 2026 года.
В частности, для украинцев доступны следующие услуги:
  • иммунизация,
  • лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа,
  • помощь матери и ребенку,
  • психиатрическая поддержка,
  • лечение диабета,
  • диализ,
  • помощь при редких заболеваниях и при необходимости постоянного заместительного лечения.
Такие же услуги государственное страхование покрывает гражданам Грузии.
Право на льготы имеют украинцы, постоянно проживающие в Грузии. Этот статус сохраняется только при краткосрочных поездках (срок до трех дней).
По материалам:
Слово і Діло
