С 2026 года Франция вводит новый обязательный экзамен для иностранцев
С 2026 года Франция вводит новый обязательный экзамен для иностранцев
С 1 января 2026 года во Франции будет введен обязательный экзамен по гражданскому образованию для иностранцев, которые подают первое заявление на получение многолетнего вида на жительство, карты резидента или гражданства.
Об этом сообщает Vaucluse Gouvernement.

Новые требования к иностранцам

Документ ужесточает требования к знанию французского языка и уровню республиканской интеграции для граждан третьих стран, не входящих в Европейский Союз.
Одной из ключевых новаций является введение гражданского экзамена, который нужно будет сдать и подтвердить сертификатом.
Отдельным решением от 15 июля 2025 года правительство Франции распространило обязательный гражданский экзамен и на кандидатов на гражданство.

Подготовка и гражданский экзамен

Для подготовки к экзамену Министерство внутренних дел Франции через Генеральную дирекцию по иностранцам запустило специальный онлайн-ресурс, посвященный гражданскому образованию.
Платформа содержит более 200 тематических материалов, информацию о принципах и ценностях Республики, правах и обязанностях жителей страны, а также практические разъяснения относительно условий сдачи экзамена.
Подготовка к гражданскому экзамену предусмотрена республиканским договором об интеграции и проводится с участием Французского управления по вопросам иммиграции и интеграции (OFII). Власти заявляют, что новая система должна способствовать лучшей интеграции иностранцев во французское общество.
По материалам:
suspilne.media
