Польша ужесточает правила въезда для россиян

С 1 апреля 2026 г. Польша официально прекратит признавать пятилетние загранпаспорта граждан россии, не содержащие электронного биометрического чипа.

Согласно обнародованному на сайте Еврокомиссии документу, владельцы таких документов больше не смогут пересекать польскую границу.

Ограничения коснутся и дипломатических паспортов

Кроме того, еще раньше, с 1 января 2026 г., аналогичный запрет начнет действовать для российских дипломатических и служебных паспортов старого образца, что фактически закроет доступ в страну для значительной части официальных представителей рф.

Это решение является частью общеевропейской тенденции по усилению мер безопасности и унификации требований к проездным документам иностранцев.

В течение 2025 года от признания небиометрических паспортов россии уже отказался ряд стран Шенгенской зоны, в частности, страны Балтии, Чехия, Дания и Франция.

К этой инициативе с начала 2026 года официально присоединятся также Румыния и Германия, что значительно сузит возможности для передвижения граждан россии по территории Европейского Союза.

Введение таких ограничений объясняется необходимостью борьбы с фальсификацией документов и облегчением идентификации лиц на границе.

Поскольку небиометрические паспорта рф легче подделать, европейские страны рассматривают их как потенциальную угрозу безопасности в условиях продолжающейся агрессии россия против Украины.

Для обладателей вида на жительство в странах ЕС в некоторых случаях могут действовать исключения, однако общая политика направлена ​​на полное вытеснение устаревших бумажных документов из международного обращения.

Главком

