0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша ужесточает правила въезда для россиян

Мир
9
Польша ужесточает правила въезда для россиян
Польша ужесточает правила въезда для россиян
С 1 апреля 2026 г. Польша официально прекратит признавать пятилетние загранпаспорта граждан россии, не содержащие электронного биометрического чипа.
Согласно обнародованному на сайте Еврокомиссии документу, владельцы таких документов больше не смогут пересекать польскую границу.

Ограничения коснутся и дипломатических паспортов

Кроме того, еще раньше, с 1 января 2026 г., аналогичный запрет начнет действовать для российских дипломатических и служебных паспортов старого образца, что фактически закроет доступ в страну для значительной части официальных представителей рф.
Читайте также
Это решение является частью общеевропейской тенденции по усилению мер безопасности и унификации требований к проездным документам иностранцев.
В течение 2025 года от признания небиометрических паспортов россии уже отказался ряд стран Шенгенской зоны, в частности, страны Балтии, Чехия, Дания и Франция.
К этой инициативе с начала 2026 года официально присоединятся также Румыния и Германия, что значительно сузит возможности для передвижения граждан россии по территории Европейского Союза.
Введение таких ограничений объясняется необходимостью борьбы с фальсификацией документов и облегчением идентификации лиц на границе.
Читайте также
Поскольку небиометрические паспорта рф легче подделать, европейские страны рассматривают их как потенциальную угрозу безопасности в условиях продолжающейся агрессии россия против Украины.
Для обладателей вида на жительство в странах ЕС в некоторых случаях могут действовать исключения, однако общая политика направлена ​​на полное вытеснение устаревших бумажных документов из международного обращения.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems