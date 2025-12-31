0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг городов мира с самыми высокими зарплатами (инфографика)

Мир
48
Рейтинг городов мира с самыми высокими зарплатами (инфографика)
Рейтинг городов мира с самыми высокими зарплатами (инфографика)
В 2025 году швейцарские города заняли первые две строчки в рейтинге городов с самой высокой средней зарплатой. Лидирует Женева с показателем $7 984, на втором месте — Цюрих ($7 788).
Об этом сообщает Visual Capitalist.
Исследования провели в 69 крупных городах разных стран. Список формировался по средней месячной заработной плате в долларах США.

ТОП-10 городов мира по уровню зарплат

На третьем месте — Сан-Франциско, где в среднем в месяц работники получают $7 092. Это делает его городом США с высокой оплатой труда, несмотря на пятилетнее падение на 10,6%.
Также в первую десятку вошли Люксембург ($6 156), Бостон ($5 940), Чикаго ($5 203), Нью-Йорк ($5 128), Амстердам ($4 765), Копенгаген ($4 666) и Франкфурт ($4 512).
Эти города, как правило, сочетают высокодоходные отрасли промышленности (финансы, технологии, профессиональные услуги) с жестким рынком труда и высокой стоимостью жизни — условиями, которые обычно повышают номинальную заработную плату.
В каких городах были самые маленькие зарплаты в 2025 году:
  • Каир (Египет) — $165
  • Богота (Колумбия) — $375
  • Рио-де-Жанейро (Бразилия) — $439
Рейтинг городов мира с самыми высокими зарплатами (инфографика)

Как изменились средние зарплаты в мире с 2020 года

Из 69 городов всего семь демонстрируют спад с 2020 по 2025 год. Наибольшее падение зафиксировано в Каире (-40,1%), а также в Токио (-13,1%).
Аналитики объясняют это, в частности, девальвацией национальных валют.
Кроме того, зарплаты нескольких городов за пять лет почти удвоились в долларовом эквиваленте. Варшава демонстрирует наибольший рост (+95,3%), далее следуют Стамбул (+94,5%) и Бангалор (+80,7%).
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems