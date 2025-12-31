Рейтинг городов мира с самыми высокими зарплатами (инфографика)
В 2025 году швейцарские города заняли первые две строчки в рейтинге городов с самой высокой средней зарплатой. Лидирует Женева с показателем $7 984, на втором месте — Цюрих ($7 788).
Об этом сообщает Visual Capitalist.
Исследования провели в 69 крупных городах разных стран. Список формировался по средней месячной заработной плате в долларах США.
ТОП-10 городов мира по уровню зарплат
На третьем месте — Сан-Франциско, где в среднем в месяц работники получают $7 092. Это делает его городом США с высокой оплатой труда, несмотря на пятилетнее падение на 10,6%.
Также в первую десятку вошли Люксембург ($6 156), Бостон ($5 940), Чикаго ($5 203), Нью-Йорк ($5 128), Амстердам ($4 765), Копенгаген ($4 666) и Франкфурт ($4 512).
Эти города, как правило, сочетают высокодоходные отрасли промышленности (финансы, технологии, профессиональные услуги) с жестким рынком труда и высокой стоимостью жизни — условиями, которые обычно повышают номинальную заработную плату.
В каких городах были самые маленькие зарплаты в 2025 году:
- Каир (Египет) — $165
- Богота (Колумбия) — $375
- Рио-де-Жанейро (Бразилия) — $439
Как изменились средние зарплаты в мире с 2020 года
Из 69 городов всего семь демонстрируют спад с 2020 по 2025 год. Наибольшее падение зафиксировано в Каире (-40,1%), а также в Токио (-13,1%).
Аналитики объясняют это, в частности, девальвацией национальных валют.
Кроме того, зарплаты нескольких городов за пять лет почти удвоились в долларовом эквиваленте. Варшава демонстрирует наибольший рост (+95,3%), далее следуют Стамбул (+94,5%) и Бангалор (+80,7%).
