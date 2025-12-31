Рейтинг городов мира с самыми высокими зарплатами (инфографика) Сегодня 12:08 — Мир

Рейтинг городов мира с самыми высокими зарплатами (инфографика)

В 2025 году швейцарские города заняли первые две строчки в рейтинге городов с самой высокой средней зарплатой. Лидирует Женева с показателем $7 984, на втором месте — Цюрих ($7 788).

Об этом сообщает Visual Capitalist.

Исследования провели в 69 крупных городах разных стран. Список формировался по средней месячной заработной плате в долларах США.

ТОП-10 городов мира по уровню зарплат

На третьем месте — Сан-Франциско, где в среднем в месяц работники получают $7 092. Это делает его городом США с высокой оплатой труда, несмотря на пятилетнее падение на 10,6%.

Также в первую десятку вошли Люксембург ($6 156), Бостон ($5 940), Чикаго ($5 203), Нью-Йорк ($5 128), Амстердам ($4 765), Копенгаген ($4 666) и Франкфурт ($4 512).

Эти города, как правило, сочетают высокодоходные отрасли промышленности (финансы, технологии, профессиональные услуги) с жестким рынком труда и высокой стоимостью жизни — условиями, которые обычно повышают номинальную заработную плату.

В каких городах были самые маленькие зарплаты в 2025 году:

Каир (Египет) — $165

Богота (Колумбия) — $375

Рио-де-Жанейро (Бразилия) — $439

Как изменились средние зарплаты в мире с 2020 года

Из 69 городов всего семь демонстрируют спад с 2020 по 2025 год. Наибольшее падение зафиксировано в Каире (-40,1%), а также в Токио (-13,1%).

Аналитики объясняют это, в частности, девальвацией национальных валют.

Кроме того, зарплаты нескольких городов за пять лет почти удвоились в долларовом эквиваленте. Варшава демонстрирует наибольший рост (+95,3%), далее следуют Стамбул (+94,5%) и Бангалор (+80,7%).

