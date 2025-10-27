Еще одна страна заблокировала россиянам покупку недвижимости Сегодня 17:23 — Недвижимость

В Министерстве обороны Финляндии заблокировали 11 соглашений по приобретению недвижимости гражданами третьих стран, среди которых были и граждане россии.

Об этом сообщает Yle.

Глава оборонного ведомства Антти Хяккянен отказал в согласовании запросов на покупку недвижимости гражданами россии, Израиля, Казахстана и Кыргызстана.

Речь шла о разных типах объектов — от жилых и дачных домов до помещений для ведения бизнеса.

«Недвижимость — это один из путей для гибридного влияния. Поэтому мы отказываемся от соглашений по приобретению недвижимости, которые, по нашей оценке, могут угрожать национальной безопасности и безопасности поставок и потенциально усложнять организацию национальной обороны», — отметил Хяккянен.

Об этом Ранее речь шла о том, что Финляндия присоединяется к программе PURL, которая предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Гяккинен перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

PURL — Prioritized Ukraine Requirements List — совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует список самых важных потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое отвечает заявленным запросам.

