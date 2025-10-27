0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще одна страна заблокировала россиянам покупку недвижимости

Недвижимость
32
В Министерстве обороны Финляндии заблокировали 11 соглашений по приобретению недвижимости гражданами третьих стран, среди которых были и граждане россии.
Об этом сообщает Yle.
Глава оборонного ведомства Антти Хяккянен отказал в согласовании запросов на покупку недвижимости гражданами россии, Израиля, Казахстана и Кыргызстана.
Читайте также
Речь шла о разных типах объектов — от жилых и дачных домов до помещений для ведения бизнеса.
«Недвижимость — это один из путей для гибридного влияния. Поэтому мы отказываемся от соглашений по приобретению недвижимости, которые, по нашей оценке, могут угрожать национальной безопасности и безопасности поставок и потенциально усложнять организацию национальной обороны», — отметил Хяккянен.
Ранее речь шла о том, что Финляндия присоединяется к программе PURL, которая предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Гяккинен перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.
PURL — Prioritized Ukraine Requirements List — совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует список самых важных потребностей в оружии и передает его союзникам.
Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое отвечает заявленным запросам.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems