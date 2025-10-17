В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 233 автобуса Сегодня 05:35 — Технологии&Авто

По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 233 автобуса (включая микроавтобусы). Это на 6% меньше, чем в сентябре 2024 года.

Доля новой техники в этом объеме составляла 58%, в прошлом году была 63%.

Чаще всего в сентябре впервые регистрировали: в части новых автотранспортных средств:

ZAZ — 38 ед.;

ATAMAN — 29 ед.;

ETALON — 19 ед.

Среди подержанных:

MERCEDES-BENZ — 49 ед.;

VDL- 8 ед.;

VAN HOOL — 8 ед.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1888 автобусов (+33% к аналогичному периоду 2024 г.). Из них: новых — 935 ед. (+16%); б/у — 953 ед. (+56%).

