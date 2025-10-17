В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 233 автобуса
По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 233 автобуса (включая микроавтобусы). Это на 6% меньше, чем в сентябре 2024 года.
Доля новой техники в этом объеме составляла 58%, в прошлом году была 63%.
Чаще всего в сентябре впервые регистрировали: в части новых автотранспортных средств:
- ZAZ — 38 ед.;
- ATAMAN — 29 ед.;
- ETALON — 19 ед.
Среди подержанных:
- MERCEDES-BENZ — 49 ед.;
- VDL- 8 ед.;
- VAN HOOL — 8 ед.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1888 автобусов (+33% к аналогичному периоду 2024 г.). Из них: новых — 935 ед. (+16%); б/у — 953 ед. (+56%).
