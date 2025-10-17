0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 233 автобуса

Технологии&Авто
14
По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 233 автобуса (включая микроавтобусы). Это на 6% меньше, чем в сентябре 2024 года.
Доля новой техники в этом объеме составляла 58%, в прошлом году была 63%.
Чаще всего в сентябре впервые регистрировали: в части новых автотранспортных средств:
  • ZAZ — 38 ед.;
  • ATAMAN — 29 ед.;
  • ETALON — 19 ед.
Среди подержанных:
  • MERCEDES-BENZ — 49 ед.;
  • VDL- 8 ед.;
  • VAN HOOL — 8 ед.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1888 автобусов (+33% к аналогичному периоду 2024 г.). Из них: новых — 935 ед. (+16%); б/у — 953 ед. (+56%).
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems