Cadillac анонсировал новое поколение седана СТ5

Американская компания Cadillac намерена сохранить в своей продуктовой линейке классический седан с ДВС, который заменит пришедшее на смену нынешнему поколению CT5. Новинка ожидается в 2027 году.
Благодаря политике новой администрации Белого дома вакханалия по поводу электрификации и отказа от привычных ДВС планомерно сходит на нет. Автопроизводители в срочном порядке меняют свои планы и стратегию развития.
После недавнего возвращения мощного двигателя Hemi V8 об очередной «антиэлектрической» инициативе заявили в компании Cadillac. Компания намерена предложить покупателям новое поколение бензинового седана. Причиной такого решения стал очень низкий интерес к электромобилям со стороны клиентов.
В этом году Cadillac также подтвердил свои планы по выпуску нового кроссовера XT5, хотя раньше предполагалось, что модель заменит электрический Lyriq. В настоящее время вице-президент Cadillac Джон Рот подтвердил выпуск следующего поколения седана CT5. Он сообщил, что текущий CT4 будет снят с производства в июне 2026 года, а новый CT5 дебютирует в конце того же года.
Производство Cadillac CT5 будет продолжено на заводе Lansing Grand River Assembly, который изначально планировалось превратить в центр электромобилей благодаря $500 млн, выделенным Министерством энергетики. Примечательно, что в недавнем отчете говорилось, что администрация Трампа рассматривает возможность отзыва этих денежных средств.
CT5 следующего поколения будет доступным в США и Канаде. Кроме того, по данным производителя, Cadillac будут продолжать коррективы продуктового портфеля для удовлетворения спроса клиентов. Более подробная информация о новом CT5 станет известна ближе к дебюту модели.
По материалам:
autocentre.ua
