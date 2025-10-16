Налоги для банков: почему это вызвало критику со стороны финансового сектора Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Налоги для банков: почему это вызвало критику со стороны финансового сектора

Банковский сектор Украины критически воспринял решение парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который сегодня поддержал законопроект о повышении ставки налога на прибыль банков с 25% до 50% в 2026 году.

Об этом сообщает Forbes Украина.

Читайте также Комитет ВР поддержал повышение налога на доходы банков до 50%

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подчеркнул, что «непропорциональная налоговая нагрузка — это путь к налоговому арбитражу и тенизации одного из самых прозрачных секторов». По словам его первого заместителя Сергея Николайчука, повышение налога может дать бюджету не больше 20 млрд грн.

Как пишет Forbes, банкиры предупреждают, что очередное повышение налогов негативно скажется на кредитовании бизнеса и привлекательности банков для инвесторов.

Председатель правления ОТП Банка и глава Совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Владимир Мудрый предостерег, что запрет учета убытков прошлых лет в расчете налога снизит капиталы банков и ограничит их способность кредитовать.

Глава правления ПУМБ Сергей Черненко подчеркнул, что постоянные изменения налоговой политики создают неопределенность для потенциальных инвесторов, в частности, при подготовке к приватизации государственных банков.

Глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас подчеркнул, что повышение ставки «ударит прежде всего по банкам с частным и иностранным капиталом», тогда как государственные банки и так перечисляют доходы в бюджет в виде дивидендов.

Рассмотрение законопроекта в Верховной Раде в первом чтении запланировано на следующую неделю, отмечает Forbes Украина.

Напомним, вчера Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль банков с 25% до 50%. Норма заработает в 2026 году. Подробности смотрите по ссылке

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.