Сроки подачи заявления на регистрацию плательщиком НДС — ГНС напомнила

В Главном управлении ГНС в Полтавской области сообщили о порядке и сроках подачи заявления для регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Процедура регламентируется статьями 181−183 Налогового кодекса Украины.

Подать заявление по форме № 1-НДС (идентификатор J/F1310110) можно в электронном виде через электронный кабинет плательщика на веб-портале ГНС.

В налоговой напоминают: если сумма налогооблагаемых операций по поставке товаров или услуг за последние 12 месяцев превысила 1 миллион гривен (без учета НДС), предприятие обязано зарегистрироваться плательщиком НДС не позднее 10 числа месяца, следующего после достижения этого объема.

Сроки подачи заявления в других случаях:

добровольная регистрация — не позднее 10 дней до начала налогового периода, с которого лицо желает стать плательщиком НДС;

переход с упрощенной системы на общую — до 10 числа первого месяца после перехода;

изменение ставки единого налога на ту, что предусматривает уплату НДС — не позднее чем за 10 дней до начала соответствующего месяца.

Вновь созданные предприятия и физические лица-предприниматели могут заявить о добровольной регистрации плательщиками НДС во время государственной регистрации или внесения изменений в сведения в Едином государственном реестре.

В то же время, налоговики отмечают: одновременная регистрация плательщиком НДС и переход на упрощенную систему третьей группы со ставкой, предусматривающей уплату НДС, не допускается.

