Лица с инвалидностью второй группы получат до 11 000 грн пенсии
Украинцы, которым в результате заболевания была установлена вторая группа инвалидности, имеют право на материальную поддержку в виде пенсии. Ее размер зависит от некоторых факторов. Узнайте, какая пенсия по инвалидности в октябре и на какие суммы можно рассчитывать.
Размеры выплат
По данным ПФУ, для того чтобы человек мог рассчитывать на такой вид выплат, ему необходимо пройти медико-социальную экспертизу и подтвердить диагноз, позволяющий оформить группу инвалидности. Еще одно необходимое условие — наличие трудового стажа от одного года до 15 лет.
Точное количество зависит от возраста, когда человек стал лицом с инвалидностью. Если за оформлением выплат обращается украинец старше 60 лет, то ему зачислят период с того дня, когда ему была установлена инвалидность, и до 60-летия.
Сотрудники ПФУ считают, сколько пенсия по инвалидности 2 группы для конкретного человека — его размер зависит от пенсии по возрасту, принадлежащей гражданину Украины. Так, для второй группы это 90% от суммы. Например, если пенсия по старости равна 3500 грн, то пенсия по инвалидности — 3150 грн.
Также важно знать, какая пенсия по инвалидности 2-й группы может быть начислена в минимальном размере, если человек работает или не работает. Согласно законодательству, для пенсионеров, не работающих официально, пенсия будет составлять 2520 грн, а для тех, кто продолжает работать — 2093 грн. По закону это необходимый минимум, который должен получить украинец со второй группой инвалидности.
Также пенсию могут получать не только гражданские, но и военные. К примеру, если военнослужащий получил вторую группу из-за военных действий, ему положено 80% от суммы денежного довольствия. Для других людей, также ставших лицами с инвалидностью в результате войны, назначается 60% от суммы денежного довольствия. ПФУ пишет, что минимальный размер пенсии для лиц, пострадавших от войны — 10 988,25 грн.
