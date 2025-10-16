0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лица с инвалидностью второй группы получат до 11 000 грн пенсии

Казна и Политика
53
Лица с инвалидностью второй группы получат до 11 000 грн пенсии
Украинцы, которым в результате заболевания была установлена ​​вторая группа инвалидности, имеют право на материальную поддержку в виде пенсии. Ее размер зависит от некоторых факторов. Узнайте, какая пенсия по инвалидности в октябре и на какие суммы можно рассчитывать.

Размеры выплат

По данным ПФУ, для того чтобы человек мог рассчитывать на такой вид выплат, ему необходимо пройти медико-социальную экспертизу и подтвердить диагноз, позволяющий оформить группу инвалидности. Еще одно необходимое условие — наличие трудового стажа от одного года до 15 лет.
Точное количество зависит от возраста, когда человек стал лицом с инвалидностью. Если за оформлением выплат обращается украинец старше 60 лет, то ему зачислят период с того дня, когда ему была установлена ​​инвалидность, и до 60-летия.
Сотрудники ПФУ считают, сколько пенсия по инвалидности 2 группы для конкретного человека — его размер зависит от пенсии по возрасту, принадлежащей гражданину Украины. Так, для второй группы это 90% от суммы. Например, если пенсия по старости равна 3500 грн, то пенсия по инвалидности — 3150 грн.
Также важно знать, какая пенсия по инвалидности 2-й группы может быть начислена в минимальном размере, если человек работает или не работает. Согласно законодательству, для пенсионеров, не работающих официально, пенсия будет составлять 2520 грн, а для тех, кто продолжает работать — 2093 грн. По закону это необходимый минимум, который должен получить украинец со второй группой инвалидности.
Также пенсию могут получать не только гражданские, но и военные. К примеру, если военнослужащий получил вторую группу из-за военных действий, ему положено 80% от суммы денежного довольствия. Для других людей, также ставших лицами с инвалидностью в результате войны, назначается 60% от суммы денежного довольствия. ПФУ пишет, что минимальный размер пенсии для лиц, пострадавших от войны — 10 988,25 грн.
По материалам:
УНІАН
Пенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems