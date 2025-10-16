Внешняя помощь: сколько Украине не хватает на 2026−2027 годы
В ходе заседания Круглого стола министров в поддержку Украины, которое состоялось 15 октября в Вашингтоне, министр финансов Сергей Марченко очертил финансовые потребности Украины в 2026—2027 годах.
Украине требуется около 60 млрд долларов внешнего финансирования на 2026−2027 годы. Часть финансирования планируется получить через «репарационный кредит» за счет активов россии.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Ключевой темой обсуждения стали потребности финансирования Государственного бюджета Украины на 2026−2027 годы, а также поддержка энергетического сектора, который продолжает нести удары из-за постоянных атак россии на критическую инфраструктуру.
Международные партнеры высоко оценили эффективность финансовой политики Украины, в частности, сохранение макрофинансовой стабильности и прогресс в фискальных реформах.
Напомним, с февраля 2022 года помощь превысила 152 млрд долларов США, а в 2025 году уже достигает 36,9 млрд долларов США.
Министр финансов подчеркнул, что давление на государственные финансы сохраняется из-за продолжающихся активных боевых действий. Непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026−2027 годы составляет около 60 млрд долларов США.
Он подчеркнул важность создания новых программ сотрудничества и механизма использования российских активов уже сейчас для сбалансирования бюджета 2026 года и в дальнейшем.
«Украина продолжает выполнять все свои обязательства, сохраняя макрофинансовую стабильность даже в условиях войны. В то же время потребности остаются значительными. Для обеспечения устойчивости государственных финансов в 2026—2027 годах необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы, в частности через использование замороженных российских активов. Мы уже сейчас работаем с партнерами, чтобы сделать это возможным».
Поделиться новостью
Также по теме
Внешняя помощь: сколько Украине не хватает на 2026−2027 годы
Кабмин обновил правила эвакуации населения: о чем идет речь
В НБУ рассказали, что происходит с экономикой страны
Минфин привлек 19,5 млрд грн от размещения ОВГЗ
Налог на OLX, Prom, Bolt: поддержан правительственный законопроект (размеры льгот)
Комитет ВР поддержал повышение налога на доходы банков до 50%