Внешняя помощь: сколько Украине не хватает на 2026−2027 годы

В ходе заседания Круглого стола министров в поддержку Украины, которое состоялось 15 октября в Вашингтоне, министр финансов Сергей Марченко очертил финансовые потребности Украины в 2026—2027 годах.

Украине требуется около 60 млрд долларов внешнего финансирования на 2026−2027 годы. Часть финансирования планируется получить через «репарационный кредит» за счет активов россии.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Ключевой темой обсуждения стали потребности финансирования Государственного бюджета Украины на 2026−2027 годы, а также поддержка энергетического сектора, который продолжает нести удары из-за постоянных атак россии на критическую инфраструктуру.

Международные партнеры высоко оценили эффективность финансовой политики Украины, в частности, сохранение макрофинансовой стабильности и прогресс в фискальных реформах.

Напомним, с февраля 2022 года помощь превысила 152 млрд долларов США, а в 2025 году уже достигает 36,9 млрд долларов США.

Министр финансов подчеркнул, что давление на государственные финансы сохраняется из-за продолжающихся активных боевых действий. Непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026−2027 годы составляет около 60 млрд долларов США.

Он подчеркнул важность создания новых программ сотрудничества и механизма использования российских активов уже сейчас для сбалансирования бюджета 2026 года и в дальнейшем.

«Украина продолжает выполнять все свои обязательства, сохраняя макрофинансовую стабильность даже в условиях войны. В то же время потребности остаются значительными. Для обеспечения устойчивости государственных финансов в 2026—2027 годах необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы, в частности через использование замороженных российских активов. Мы уже сейчас работаем с партнерами, чтобы сделать это возможным».

