Генсек НАТО: до конца года помощь Украине превысит €50 млрд — Finance.ua

Генсек НАТО: до конца года помощь Украине превысит €50 млрд Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Генсек НАТО: до конца года помощь Украине превысит €50 млрд

Североатлантический альянс к 1 июля увеличил помощь Украине до 35 млрд евро, а к концу года эта помощь превысит сумму в 50 млрд евро, которые НАТО предоставило в прошлом году.

Об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал генсек НАТО Марк Рютте, сообщает Общественное.

«Я вчера объявил, что европейские и канадские союзники уже пообещали более 35 миллиардов евро на поддержку Украины, что больше, чем в прошлом году, потому что в прошлом году за весь год это было более 50 миллиардов. Сейчас, на 1 июля, это уже 35 миллиардов. Так что мы можем смело предположить, что за весь год это будет больше, чем в прошлом году».

Рютте подчеркнул, что по результатам саммита ожидаются важные решения по Украине. Они основываются на итогах Вашингтонского саммита 2024 года, где была провозглашена необратимость евроатлантического курса Украины.

«Я не могу раскрывать все детали итоговой декларации, но в ней точно будет четкая позиция по отношению к Украине, а также обязательства по финансовой поддержке в будущем», — сказал он.

По словам генсека НАТО, последние российские удары по гражданским объектам в Украине абсолютно неприемлемы. Он напомнил, что россия начала войну против Украины еще в 2014 году, а в 2022-м перешла к полномасштабному вторжению. В настоящее время мирные жители ежедневно страдают от обстрелов и ударов дронов.

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«То, что мы видим в последние недели, ужасно. Погибают и получают ранения мирные украинцы. И именно поэтому союзники решительно настроены помогать», — подчеркнул Рютте.

По словам генерального секретаря, все союзники НАТО единодушны в намерении поддерживать Украину до победы.

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