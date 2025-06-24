Членство Украины в НАТО — это взаимная потребность, хотя сейчас это невозможно — Зеленский — Finance.ua
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Членство Украины в НАТО — это взаимная потребность, хотя сейчас это невозможно — Зеленский

Мир
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Членство Украины в НАТО — это взаимная потребность, хотя сейчас это невозможно — Зеленский
Членство Украины в НАТО — это взаимная потребность, хотя сейчас это невозможно — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что вступление Украины в НАТО нужно и самому НАТО, хотя и признает, что в настоящее время членство невозможно.
Об этом он сказал в интервью Sky News.
По словам президента, для членов НАТО сегодня выгодно предложение иметь такого союзника, как Украина — с вооружением НАТО, с новыми технологиями, которых еще нет у партнеров. «Это усиление НАТО», — сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что у украинцев за спиной — 10 лет опыта ведения войны.
«Речь идет не только о поле боя. Это и экономика, это выживание, это кибератаки, это банковская система, энергетический сектор», — добавил он.
Поэтому, по его словам, членство Украины в НАТО — «это взаимная возможность и потребность, и НАТО нужны украинцы».
В то же время Зеленский признал, что сегодня Украина вряд ли может стать членом НАТО. «На сегодняшний день это невозможно», — сказал президент.
Зеленский также выразил убеждение, что темпы стран НАТО по наращиванию оборонных расходов слишком медленны на фоне возможностей россии выстроить способности для атаки.
По материалам:
Економічна Правда
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