Европа заменяет США: военная помощь Украине с начала года достигла 23 млрд евро — Finance.ua

Европа заменяет США: военная помощь Украине с начала года достигла 23 млрд евро
Европейские страны уже выделили более 23 млрд евро на военную помощь Украине в этом году. Это превышает сумму прошлого года.
Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас, сообщает Reuters.
Когда ее спросили, получила ли она необходимую ей ясность, в чем будут заключаться меры безопасности «Коалиции решительных» для Украины, ее ответ был предельно ясен: «Нет».
На просьбу объяснить этот вопрос она добавила: «Разные государства-члены придерживаются разных мнений, и обсуждения все еще продолжаются».
Она также дипломатично призвала администрацию США оказывать большее давление на россию, заявив: «Прошло уже четыре недели с тех пор, как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня, и мы не видим никаких положительных сигналов с российской стороны. Поэтому нам действительно нужно оказывать давление на россию, и я думаю, что это доверие ко всем тем, кто сказал, что нам нужно, чтобы убийства прекратились».
Европейские министры обороны 9 апреля провели новые переговоры о потенциальном развертывании войск в Украине. В настоящее время около шести стран заявили, что могут предоставить войска после перемирия. Среди них Великобритания, Франция и страны Балтии.
Однако ряд стран требуют участия США в операции.
США после прихода Дональда Трампа в Белый дом не выделяли новые пакеты военной помощи Украине. При этом продолжает поступать помощь, одобренная президентом Джо Байденом. Вашингтон вообще отстранился от помощи Украине, занимая скорее нейтральную позицию.
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