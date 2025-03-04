В ОП озвучили действия после приостановления помощи США — Finance.ua

В ОП озвучили действия после приостановления помощи США Сегодня 19:17 — Казна и Политика

В ОП озвучили действия после приостановления помощи США

Украине необходимо оценить возможность закупки или получения у европейских партнеров аналогов оружия, а также провести аудит того, что можно произвести в рамках партнерского сотрудничества.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Телеграме

«О поставках оружия… Во-первых, необходимо оценить, какие именно программы перестанут работать. С учетом того факта, что многие программы уже были на этапе завершения. Не забываем также, что есть программы, проголосованные в Конгрессе, и это особая юридическая процедура», — написал он.

Читайте также Вэнс: экономические интересы США в Украине станут лучшей гарантией безопасности

По словам Подоляка, также необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров прежде всего аналогов.

Кроме того, он напомнил, что у Украины уже был опыт долговременной приостановки программ военной поддержки со стороны США и она «умеет адаптироваться к таким ситуациям».

Читайте также Фон дер Ляйен представила план обороны Европы

«Таким образом проводим тщательный аудит того, что есть, что можно произвести в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заместить. Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами», — резюмировал Подоляк.

Напомним, президент Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине спустя несколько дней после конфликта с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. США приостанавливают всю ожидаемую военную помощь, пока Трамп не определит, что лидеры Украины «демонстрируют добросовестную преданность миру», сообщил чиновник Министерства обороны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.