Вэнс: экономические интересы США в Украине станут лучшей гарантией безопасности — Finance.ua

Вэнс: экономические интересы США в Украине станут лучшей гарантией безопасности Сегодня 16:35 — Казна и Политика

Вэнс: экономические интересы США в Украине станут лучшей гарантией безопасности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что предоставление Вашингтону экономических интересов в восстановлении и развитии Украины станет лучшей гарантией безопасности.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Если вы хотите настоящих гарантий безопасности, чтобы убедиться, что владимир путин больше никогда не вторгнется в Украину, лучший способ — обеспечить экономическую заинтересованность американцев в будущем Украины», — отметил Вэнс.

Вице-президент также скептически оценил возможность создания многонационального контингента для обеспечения безопасности Украины.

«Это гораздо лучшая гарантия, чем 20 тысяч военных из какой-то случайной страны, которая не участвовала в войне уже 30−40 лет», — добавил он.

На вопрос журналиста, если Владимир Зеленский завтра позвонит и скажет, что готов к миру, сможет ли вернуться, Вэнс ответил утвердительно.

«Да, конечно. Если будет реальное предложение, если он (Владимир Зеленский. — Ред.) готов участвовать в процессе. Мы уже работаем с россиянами и союзниками над деталями. Если Украина готова подключиться — двери открыты», — сказал Вэнс.

Также Вэнс заявил, что он не уверен, что россияне готовы к компромиссу, но нужно это проверить и переговоры — это единственный способ узнать.

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Джей Ди Вэнс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля продемонстрировал нежелание обсуждать возможность мирного урегулирования с россией.

По словам Вэнса, президент Дональд Трамп пытался сохранять дипломатичность и доброжелательность по отношению к Зеленскому, однако когда речь зашла о конкретных шагах к миру, украинская сторона не захотела даже обсуждать детали.

«Вы не можете прийти в Овальный кабинет и отказываться даже говорить об условиях мирного соглашения», — подчеркнул Вэнс.

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Вэнс подчеркнул, что позиция администрации Трампа четкая: США не могут и не будут бесконечно финансировать войну в Украине.

«Европейские лидеры действительно вредят Украине. Их народы тоже не хотят бесконечного финансирования войны. И американцы не хотят. Единственный интерес, который отвечает и США, и Европе, и Украине — это завершение этой войны. Зеленский едет в Европу, где его надувают как символ свободы и подталкивают воевать дальше. Но воевать дальше с чем? За чьи деньги, чьи боеприпасы и чьи жизни?» — отметил он.

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