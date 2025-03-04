Трамп останавливает всю военную помощь Украине, даже ту, которая уже в пути — Bloomberg Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Трамп останавливает всю военную помощь Украине, даже ту, которая уже в пути — Bloomberg

Президент Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после конфликта с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника Министерства обороны.

После этого решения ВСУ смогут вести боевые действия в нынешнем темпе «в течение нескольких недель, возможно, до лета», сообщил телеканал CNN , ссылаясь на слова западных чиновников.

США приостанавливают всю ожидаемую военную помощь, пока Трамп не определит, что лидеры Украины «демонстрируют добросовестную преданность миру», сообщил чиновник Министерства обороны.

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Администрация Трампа пересмотрит помощь, чтобы убедиться, что она «способствует разрешению конфликта», сказал представитель Белого дома.

Приказ распространяется на всю американскую военную технику, которая сейчас не находится в Украине, включая оружие, находящееся в пути самолетами и кораблями или ожидающее в транзитных зонах в Польше. Масштабы оружия пока не известны, но Трамп унаследовал от бывшего президента Джо Байдена полномочия по поставке оружия на сумму $3,85 млрд из американских запасов.

Европейские лидеры считают, что Трамп пытается оказывать давление на Зеленского, чтобы тот принес извинения и подписал соглашение о добыче полезных ископаемых, сообщают осведомленные источники.

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«Влияние будет большим. Я бы назвал его разрушительны», — сказал CNN Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований.

По оценкам Канчиана, Украина ощутит последствия паузы в оказании помощи в течение двух-четырех месяцев. «Линия фронта будет продолжать прогибаться, и, в конце концов, она прорвется, и Украина будет вынуждена принять неблагоприятное — даже катастрофическое мирное урегулирование», — считает он.

Трамп стремится к быстрому соглашению, чтобы прекратить войну в Украине. На прошлой неделе Зеленский на встрече в Овальном кабинете поднял вопрос гарантий безопасности, чтобы россия не нарушала никаких соглашений, Трамп сердито сказал ему вернуться, когда он будет готов к миру. Обе стороны отказались от планов соглашения по минеральным ресурсам, которое рассматривалось как возможный предшественник прекращения огня.

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Это заставило европейских союзников броситься в погоню за планами по поставке Украине оружия, а также по предоставлению миротворческих сил для соглашения. Однако Европе не хватает многих видов вооружения и других возможностей, которые сейчас предоставляют США. Чиновники союзников заявили, что запасов оружия, вероятнее всего, хватит только до лета.

3 марта Зеленский заявил, что готов снова встретиться с Трампом, если тот пригласит его для конструктивного диалога, сообщил он, общаясь с украинскими и британскими журналистами. Он отметил, что понимает причины спора, возникшего в Белом доме 28 февраля.

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