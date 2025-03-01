Европе придется потратить до 350 млрд долларов в случае отмены помощи США Украине — Finance.ua

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Европе придется потратить до 350 млрд долларов в случае отмены помощи США Украине

Мир
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Европе придется потратить до 350 млрд долларов в случае отмены помощи США Украине
Европе придется потратить до 350 млрд долларов в случае отмены помощи США Украине
В случае окончательной отмены американской военной помощи Украине странам Европы придется дополнительно выделить от 100 до 350 миллиардов долларов на поддержку ВСУ и развитие собственной оборонки.
Такие подсчеты сделал старший советник по Европе в Международном институте стратегических исследований (IISS) и специальный советник в парижском Фонде стратегических исследований Франсуа Гейсбург.

Главный вызов — производственные мощности

По его словам, главная проблема в этом контексте — ограниченные производственные мощности стран Европы.
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Даже если будет политическая воля полностью заместить американскую помощь Украине, у европейцев просто недостаточно промышленных мощностей, чтобы физически изготовить тот объем оружия, который поставляли ВСУ американцы.
Однако ситуация не столь критична, как может показаться на первый взгляд.
С начала полномасштабного вторжения рф американцы передали Украине военной помощи суммарно на 60 миллиардов долларов, а страны Европы — на 40 миллиардов евро.
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То есть разница не катастрофичная, хотя от европейцев все равно понадобится существенно нарастить выпуск оружия.
Впрочем, как отмечает Франсуа Гейсбург, даже при самом оптимистическом сценарии, когда помощь США останется, а война скоро закончится перемирием, Европе все равно нужно наращивать производство собственного оружия.
По материалам:
УНІАН
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