Европе придется потратить до 350 млрд долларов в случае отмены помощи США Украине — Finance.ua

Европе придется потратить до 350 млрд долларов в случае отмены помощи США Украине Сегодня 20:19 — Мир

Европе придется потратить до 350 млрд долларов в случае отмены помощи США Украине

В случае окончательной отмены американской военной помощи Украине странам Европы придется дополнительно выделить от 100 до 350 миллиардов долларов на поддержку ВСУ и развитие собственной оборонки.

Такие подсчеты сделал старший советник по Европе в Международном институте стратегических исследований (IISS) и специальный советник в парижском Фонде стратегических исследований Франсуа Гейсбург.

Главный вызов — производственные мощности

По его словам, главная проблема в этом контексте — ограниченные производственные мощности стран Европы.

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Даже если будет политическая воля полностью заместить американскую помощь Украине, у европейцев просто недостаточно промышленных мощностей, чтобы физически изготовить тот объем оружия, который поставляли ВСУ американцы.

Однако ситуация не столь критична, как может показаться на первый взгляд.

С начала полномасштабного вторжения рф американцы передали Украине военной помощи суммарно на 60 миллиардов долларов, а страны Европы — на 40 миллиардов евро.

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То есть разница не катастрофичная, хотя от европейцев все равно понадобится существенно нарастить выпуск оружия.

Впрочем, как отмечает Франсуа Гейсбург, даже при самом оптимистическом сценарии, когда помощь США останется, а война скоро закончится перемирием, Европе все равно нужно наращивать производство собственного оружия.

УНІАН По материалам:

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