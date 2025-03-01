Европе придется потратить до 350 млрд долларов в случае отмены помощи США Украине — Finance.ua

Европе придется потратить до 350 млрд долларов в случае отмены помощи США Украине
В случае окончательной отмены американской военной помощи Украине странам Европы придется дополнительно выделить от 100 до 350 миллиардов долларов на поддержку ВСУ и развитие собственной оборонки.
Такие подсчеты сделал старший советник по Европе в Международном институте стратегических исследований (IISS) и специальный советник в парижском Фонде стратегических исследований Франсуа Гейсбург.
Главный вызов — производственные мощности
По его словам, главная проблема в этом контексте — ограниченные производственные мощности стран Европы.
Даже если будет политическая воля полностью заместить американскую помощь Украине, у европейцев просто недостаточно промышленных мощностей, чтобы физически изготовить тот объем оружия, который поставляли ВСУ американцы.
Однако ситуация не столь критична, как может показаться на первый взгляд.
С начала полномасштабного вторжения рф американцы передали Украине военной помощи суммарно на 60 миллиардов долларов, а страны Европы — на 40 миллиардов евро.
То есть разница не катастрофичная, хотя от европейцев все равно понадобится существенно нарастить выпуск оружия.
Впрочем, как отмечает Франсуа Гейсбург, даже при самом оптимистическом сценарии, когда помощь США останется, а война скоро закончится перемирием, Европе все равно нужно наращивать производство собственного оружия.
Поделиться новостью