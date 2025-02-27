В США разработали батарею, которая может превращать ядерные отходы в электричество — Finance.ua
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В США разработали батарею, которая может превращать ядерные отходы в электричество

Технологии&Авто
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Группа исследователей из Университета штата Огайо (США) достигла важной вехи в накоплении энергии после разработки батареи, которая может превращать ядерные отходы в электроэнергию.
Об этом сообщает The Independent.
Ученые уже опробовали батарею нового поколения с помощью прототипа устройства, способного собирать достаточное количество ядерного излучения для питания микрочипов.
По словам ученых, сама батарея работает, принимая окружающее гамма-излучение от отработанного ядерного топлива и превращая его в свет с помощью сцинтилляционных кристаллов. Затем этот свет преобразуется в электричество с помощью солнечных элементов. При этом батарея не содержит радиоактивных материалов, то есть к ней безопасно прикасаться. Однако она не разрабатывается для гражданского использования.
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Исследователи заявили, что предполагают использование таких батарей в ядерных системах для исследования космоса и морских глубин.
«Мы собираем что-то, что по природе считается мусором, пытаясь превратить это в сокровище», — сказал Реймонд Као, профессор в Университете штата Огайо, руководивший исследованием.
Эта технология также разрабатывается в Китае в рамках 14-го пятилетнего плана страны. Пекинская компания Betavolt заявила в прошлом году, что надеется массово производить «ядерные батареи» для коммерческих приложений, таких как телефоны, дроны и медицинские устройства.
По материалам:
Укрінформ
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