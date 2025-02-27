Как новые пошлины США повлияют на европейские экономики — Finance.ua

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Как новые пошлины США повлияют на европейские экономики

Мир
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Как новые пошлины США повлияют на европейские экономики
Как новые пошлины США повлияют на европейские экономики
Европейский банк реконструкции и развития снизил свой экономический прогноз для региона на 2025 год на 0,3 процентных пункта. Основной причиной коррекции прогноза стали планы США по повышению таможенных пошлин.
Новые пошлины сильнее всего могут ударить по экономикам Словакии, Венгрии и Литвы, передает ЕБРР. Отчет также отмечает, что Болгария, Словения и Румыния наиболее уязвимы для повышения тарифов на сталь и алюминий, которые недавно анонсированы в Соединенных Штатах.
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По обновленным данным, в 2025 году рост экономик, в которые инвестирует ЕБРР, ожидается на уровне 3,2%. В 2026 году этот показатель может повыситься до 3,4%.
Повышение пошлин США на весь импорт на 10 процентных пунктов может привести к сокращению ВВП в регионах ЕБРР на 0,1−0,2% в краткосрочной перспективе.
Пересмотр прогноза связан с ослаблением внешнего спроса в странах Центральной Европы, Балтии и юго-восточных регионах ЕС.
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Повышение импортных тарифов в США и возможные контрмеры со стороны торговых партнеров создают растущую неопределенность для мировой экономики.
Эксперты ЕБРР подчеркивают, что даже неопределенность в торговой политике может негативно повлиять на экономическую ситуацию:
  1. Отпугивание инвестиций. Предприниматели не спешат вкладывать средства в новые проекты из-за возможных торговых рисков.
  2. Снижение производства. Промышленные предприятия могут сокращать объемы производства из-за нестабильности рынков сбыта.
  3. Нарушение глобальных цепей поставок. Введение новых тарифов может привести к задержкам в поставке товаров и повышению цен на мировых рынках.
По материалам:
Телеканал 24
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