ЕС расширил список потенциальных пошлин в ответ на торговые угрозы Трампа — Finance.ua

ЕС расширил список потенциальных пошлин в ответ на торговые угрозы Трампа Сегодня 17:18 — Мир

ЕС расширил список потенциальных пошлин в ответ на торговые угрозы Трампа

ЕС расширил список американских товаров, на которые могут быть введены соответствующие пошлины в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы на европейский экспорт стали и алюминия.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным Bloomberg, если новые меры США затронут также производные продукты, они могут затронуть европейский экспорт на сумму до 29,3 миллиарда долларов. Это примерно в четыре раза больше, чем в прошлый раз, когда Трамп вводил ограничения против металлургической отрасли ЕС.

В рамках пересмотра глобальных торговых правил Трамп анонсировал ряд пошлин, в том числе 25% на экспорт стали и алюминия. Они могут вступить в силу уже 12 марта. Он также заявил о намерении вводить зеркальные пошлины.

Список американских товаров, которые ЕС планировал обложить пошлинами в ответ на предыдущие меры Трампа, заморожен до конца марта. Однако если ситуация не изменится, он автоматически вступит в силу. Окончательные корректировки этого списка зависят от точного влияния новых ограничений США, которое пока неизвестно, отмечают источники.

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Расширяя список целевых товаров, ЕС оценивает его влияние на экономику США, возможность альтернативных поставок для Европы и последствия для стран-членов. При этом любые ответные меры должны быть пропорциональны действиям США и соответствовать правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа на импорт стали и алюминия, исключений нет ни для одной страны.

Економічна Правда По материалам:

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