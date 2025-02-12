Япония просит США освободить ее от пошлины на сталь и алюминий — Finance.ua
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Япония просит США освободить ее от пошлины на сталь и алюминий

Мир
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Япония просит США освободить ее от пошлины на сталь и алюминий
Япония просит США освободить ее от пошлины на сталь и алюминий
Правительство Японии обратилось к президенту США Дональду Трампу с просьбой исключить японские компании из-под действия новых тарифов на сталь и алюминий. Как известно, 25% пошлины вступят в силу с 12 марта.
Об этом сообщает Bloomberg.
Министр торговли Йодзи Муто рассказал журналистам, что просьба была озвучена в среду, 12 февраля. Он добавил, что правительство внимательно изучит влияние тарифных мер США на японские компании и примет необходимые меры.
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В свою очередь министр финансов Кацунобу Като и главный секретарь кабинета министров Эсимаса Хаяши также констатировал бдительность Токио по этому поводу на отдельных пресс-конференциях.
Издание напоминает, что в 2018 году Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий от своих крупнейших торговых партнеров, включая ЕС и Японию, сославшись на риски для национальной безопасности. Однако позже, во время правления Джо Байдена, США и Япония достигли перемирия, которое позволило большинству поставок стали из азиатской страны идти без пошлин.
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Также издание пишет, что в 2024 году Япония экспортировала в США 1,1 млн тонн стали на сумму 303 млрд иен и 74 565 тонн цветных металлов на сумму 179 млрд иен, включая алюминий. Они составили 1,4% и 0,8% общего объема экспорта в США соответственно.
Напомним, президент США подписал указ о введении 25% пошлин на импорт стали и алюминия с 4 марта. Больше всего это отразится на Канаде, Мексике, Бразилии и Южной Корее, однако Австралия может получить исключения.
По материалам:
УНН
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