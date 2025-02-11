Пошлины США на сталь скажутся на металлургической отрасли Украины, которая пострадала от агрессии рф — Свириденко — Finance.ua
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Пошлины США на сталь скажутся на металлургической отрасли Украины, которая пострадала от агрессии рф — Свириденко

Казна и Политика
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Пошлины США на сталь скажутся на металлургической отрасли Украины, которая пострадала от агрессии рф — Свириденко
Пошлины США на сталь скажутся на металлургической отрасли Украины, которая пострадала от агрессии рф — Свириденко
Украина продолжит активную работу с партнерами для того, чтобы найти оптимальное решение до начала действия введенных в США пошлин, которые повлияют на металлургическую отрасль.
Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко в соцсети Х.
По словам вице-премьера, Украина приложила все усилия, чтобы отечественная сталь оставалась за пределами 25% тарифов в США.
«Решение США с 12 марта ввести пошлину на нашу сталь закономерно скажется на металлургической отрасли, которая пострадала от российской агрессии», — написала Свириденко.
Она добавила, что Украина настроена на активную работу с партнерами по поиску оптимального решения до 12 марта.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на импорт стали и алюминия. Пошлины на металлы, одобренные президентом 10 февраля, стали самой масштабной мерой Трампа для борьбы с дефицитом торгового баланса США и использованием международной торговли как источника дохода.
Европейский Союз уже анонсировал контрмеры в ответ на эти пошлины.
По материалам:
Forbes.ua
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