Пошлины США на сталь скажутся на металлургической отрасли Украины, которая пострадала от агрессии рф — Свириденко Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Пошлины США на сталь скажутся на металлургической отрасли Украины, которая пострадала от агрессии рф — Свириденко

Украина продолжит активную работу с партнерами для того, чтобы найти оптимальное решение до начала действия введенных в США пошлин, которые повлияют на металлургическую отрасль.

Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко в соцсети Х.

Ми доклали усіх зусиль, щоб українська сталь лишалася за межами 25% тарифів у США.



Рішення США із 12 березня запровадити мито на нашу сталь закономірно вплине на металургійну галузь, яка постраждала від російської агресії.



Та ми налаштовані на активну роботу з партнерами для… — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) February 11, 2025

По словам вице-премьера, Украина приложила все усилия, чтобы отечественная сталь оставалась за пределами 25% тарифов в США.

«Решение США с 12 марта ввести пошлину на нашу сталь закономерно скажется на металлургической отрасли, которая пострадала от российской агрессии», — написала Свириденко.

Она добавила, что Украина настроена на активную работу с партнерами по поиску оптимального решения до 12 марта.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на импорт стали и алюминия. Пошлины на металлы, одобренные президентом 10 февраля, стали самой масштабной мерой Трампа для борьбы с дефицитом торгового баланса США и использованием международной торговли как источника дохода.

Европейский Союз уже анонсировал контрмеры в ответ на эти пошлины.

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