Глава минфина Великобритании заявила, что страна не будет вводить пошлины в ответ на действия США — Finance.ua
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Глава минфина Великобритании заявила, что страна не будет вводить пошлины в ответ на действия США

Мир
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Глава минфина Великобритании заявила, что страна не будет вводить пошлины в ответ на действия США
Глава минфина Великобритании заявила, что страна не будет вводить пошлины в ответ на действия США
Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз заявила, что страна не планирует принимать меры в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы на сталь и алюминий, выразив надежду на заключение соглашения с Соединенными Штатами.
Об этом информирует Bloomberg.
«Я твердо верю, что соглашение может быть заключено, — подчеркнула Ривз. — Я не верю в тарифы. Я не хочу видеть больше тарифов».
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Британское правительство надеется, что его сбалансированные торговые отношения с США могут стать аргументом для получения свободного доступа к американскому рынку.
«Сбалансированная торговля — а именно такая ​​торговля у Великобритании и США — нет ни излишка, ни дефицита, наша торговля достаточно сбалансирована. На самом деле не существует никакой проблемы, которую нужно решать с помощью тарифов или любых других барьеров», — добавила она.
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Ривз также отметила, что около 10% стали, изготовленной в Великобритании, экспортируется в США, а страна также имплементирует сталь из американских предприятий. Она предположила, что, хотя ЕС заявил, что ответит «твердыми и пропорциональными контрмерами», ответные меры не помогут британской экономике.
«Если мы будем облагать налогом вещи, которые приходят из Америки, то больше всего проигрывают люди в нашей стране, которые покупают эти вещи, которые теперь платят больше денег за то, за что раньше они платили меньше, — отметила Ривз. — Для Америки это тоже хуже, потому что тамошние товары станут дороже. Это подталкивает инфляцию, а мы пытаемся ее снизить».
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Ривз планирует обсудить эту позицию с министром финансов США Скоттом Бессентом на очередной встрече министров финансов стран G20 в Кейптауне.
По материалам:
Espreso.tv
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