Евросоюз ответит на тарифы США контрмерами — Finance.ua

Евросоюз ответит на тарифы США контрмерами Сегодня 13:28 — Мир

Евросоюз ответит на тарифы США контрмерами

Европейский Союз не видит никаких оснований для введения тарифов на свой экспорт в США, включая поставки стали и алюминия, и ответит на решение администрации США о введении таких тарифов контрмерами в соответствии с собственными интересами и европейскими ценностями.

Об этом сегодня в Страсбурге во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности, межинституциональным отношениям и прозрачности Марош Шефчович.

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«Мы всегда говорили, что будем защищать интересы ЕС от несправедливых мер в соответствии с европейскими ценностями. Это время пришло. Мы оцениваем масштаб мер, которые были объявлены (в США. — Ред.) этой ночью, и будем отвечать твердо и пропорционально, с использованием контрмер. Мы будем действовать, чтобы защитить наши экономические интересы. Мы защитим наших сотрудников, наш бизнес и потребителей. Это путь для защиты европейских интересов, но это для нас нежелательный сценарий», — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он выразил сожаление по поводу того, что в эту ночь президент США своим указом объявил о введении тарифов в 25% на весь импорт стали и алюминия в США с 12 марта и введении тарифов на все другие европейские товары, которые будут введены уже на этой неделе.

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«Мы глубоко сожалеем по поводу этих решений и объявлений. ЕС не видит никакого обоснования применения тарифов на наш экспорт. Они экономически контрпродуктивны, особенно с учетом глубоко интегрированных сетей производства, которые были созданы благодаря нашим интенсивным трансатлантическим связям в торговле и инвестициях. Тарифы означают налоги, это плохо для бизнеса и хуже для потребителей», — подчеркнул еврокомиссар.

Он отметил, что путем введения тарифов администрация США будет облагать налогом собственных граждан, увеличит расходы для американского бизнеса и подстегнет инфляцию. Кроме того, такие тарифы глобально вредны для других торговых партнеров, прямо вовлеченных в трансатлантическое сотрудничество между ЕС и США, несут риски прерывания в международной торговле и для глобальной торговой системы как таковой.

«Если говорить просто, это сценарий взаимного проигрыша… Мы остаемся преданными конструктивному диалогу, мы готовы к переговорам и к поиску взаимовыгодных решений, где это возможно. Ставки очень высоки для обеих сторон», — добавил Шефчович.

Укрінформ По материалам:

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