Трамп предупредил американцев о возможных трудностях из-за повышения пошлин против ряда стран — Finance.ua

Трамп предупредил американцев о возможных трудностях из-за повышения пошлин против ряда стран Сегодня 15:29 — Мир

Трамп предупредил американцев о возможных трудностях из-за повышения пошлин против ряда стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы могут столкнуться с трудностями из-за введения тарифов на импорт из Мексики, Канады и Китая. Он также дал понять, что торговые ограничения могут затронуть Евросоюз и Великобританию.

Об этом пишет Truth Social

«Это будет золотое время для Америки! Будет ли боль? Да, возможно (а возможно, и нет!). Но мы сделаем Америку снова великой! И всё это стоит той цены, которую придется заплатить», — сказал Трамп.

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Трамп сообщил, что 3 февраля планирует переговоры с лидерами Канады и Мексики по пошлинам, хотя не намекнул на возможность изменения своей позиции. Он также заявил, что тарифы на европейские товары «безусловно будут» и могут быть введены «довольно скоро».

ЕС 2 февраля заявил, что «решительно» ответит в случае введения новых пошлин, но выразил надежду на урегулирование ситуации путем переговоров. Трамп аргументирует свою политику необходимостью борьбы с нелегальной миграцией, с торговлей наркотиками и стимулированием американской промышленности.

Введенные ограничения уже повлияли на рынок: по данным агентства Reuters, цены на нефть в США выросли более чем на 1 доллар, а фьючерсы на бензин подорожали на 3%. Аналитики прогнозируют, что тарифы коснутся почти половины всего импорта США, а для компенсации стране придется существенно увеличить собственное производство.

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