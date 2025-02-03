Трамп предупредил американцев о возможных трудностях из-за повышения пошлин против ряда стран — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп предупредил американцев о возможных трудностях из-за повышения пошлин против ряда стран

Мир
0
Трамп предупредил американцев о возможных трудностях из-за повышения пошлин против ряда стран
Трамп предупредил американцев о возможных трудностях из-за повышения пошлин против ряда стран
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы могут столкнуться с трудностями из-за введения тарифов на импорт из Мексики, Канады и Китая. Он также дал понять, что торговые ограничения могут затронуть Евросоюз и Великобританию.
Об этом пишет Truth Social.
«Это будет золотое время для Америки! Будет ли боль? Да, возможно (а возможно, и нет!). Но мы сделаем Америку снова великой! И всё это стоит той цены, которую придется заплатить», — сказал Трамп.
Читайте также
Трамп сообщил, что 3 февраля планирует переговоры с лидерами Канады и Мексики по пошлинам, хотя не намекнул на возможность изменения своей позиции. Он также заявил, что тарифы на европейские товары «безусловно будут» и могут быть введены «довольно скоро».
ЕС 2 февраля заявил, что «решительно» ответит в случае введения новых пошлин, но выразил надежду на урегулирование ситуации путем переговоров. Трамп аргументирует свою политику необходимостью борьбы с нелегальной миграцией, с торговлей наркотиками и стимулированием американской промышленности.
Читайте также
Введенные ограничения уже повлияли на рынок: по данным агентства Reuters, цены на нефть в США выросли более чем на 1 доллар, а фьючерсы на бензин подорожали на 3%. Аналитики прогнозируют, что тарифы коснутся почти половины всего импорта США, а для компенсации стране придется существенно увеличить собственное производство.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.