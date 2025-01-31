Трамп объявил о введении 25% пошлин против Канады и Мексики — Finance.ua
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Трамп объявил о введении 25% пошлин против Канады и Мексики

Мир
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Трамп объявил о введении 25% пошлин против Канады и Мексики
Трамп объявил о введении 25% пошлин против Канады и Мексики
В четверг, 30 января, президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики уже с 1 февраля.
Источник: Bloomberg
Трамп отметил, что пошлины вводятся по ряду причин.
«Первое — это люди, которых так много хлынуло в нашу страну. Второе — это наркотики фентанил и остальное, что попало в страну. Третье — огромные субсидии, которые мы даем Канаде и Мексике в виде дефицита», — заявил он.
По его словам, таможенные ставки могут увеличиваться в будущем, однако вопрос об освобождении нефти от пошлины еще рассматривается в зависимости от ее цены.
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Заявления Трампа привели к повышению цены на нефть до более чем $73 за баррель, в то время как канадский и мексиканский доллар резко упали. Однако этот шаг США также ставит под угрозу заключенное соглашение о свободной торговле между тремя странами, что может привести к экономическим последствиям для различных секторов экономики, в частности автомобильной и энергетической промышленности.
Канада и Мексика пообещали ответить на введение пошлин. Посол Канады в США, Кирстен Гиллман, отметила, что Канада не хочет вступать в торговую войну с Америкой, поскольку это будет вредно для обеих стран.
За первые 11 месяцев 2024 года объем торговли США с Канадой составил $699 млрд, а с Мексикой — $776 млрд.
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Идея введения тарифов впервые прозвучала в конце избирательной кампании в 2024 году. Тогда Трамп заявил о намерении обложить все товары из Мексики 25-процентной пошлиной, если мексиканские власти не ограничат поток мигрантов. Затем он распространил эту инициативу на Канаду и Китай.
В своем первом президентском сроке Трамп уже применял тарифную политику, которая вызвала значительную критику из-за влияния на финансовые рынки и партнерские отношения США.
Он утверждает, что подобные действия приносят финансовую пользу стране, однако эксперты предупреждают, что повышение пошлин может фактически стать дополнительным налогом для потребителей.
Напомним, Трамп пригрозил, что странам БРИКС грозят 100%-ные пошлины со стороны США, если они введут собственную валюту, которая заменит доллар.
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