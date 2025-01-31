Трамп объявил о введении 25% пошлин против Канады и Мексики — Finance.ua

Трамп объявил о введении 25% пошлин против Канады и Мексики Сегодня 14:30 — Мир

Трамп объявил о введении 25% пошлин против Канады и Мексики

В четверг, 30 января, президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики уже с 1 февраля.

Трамп отметил, что пошлины вводятся по ряду причин.

«Первое — это люди, которых так много хлынуло в нашу страну. Второе — это наркотики фентанил и остальное, что попало в страну. Третье — огромные субсидии, которые мы даем Канаде и Мексике в виде дефицита», — заявил он.

По его словам, таможенные ставки могут увеличиваться в будущем, однако вопрос об освобождении нефти от пошлины еще рассматривается в зависимости от ее цены.

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Заявления Трампа привели к повышению цены на нефть до более чем $73 за баррель, в то время как канадский и мексиканский доллар резко упали. Однако этот шаг США также ставит под угрозу заключенное соглашение о свободной торговле между тремя странами, что может привести к экономическим последствиям для различных секторов экономики, в частности автомобильной и энергетической промышленности.

Канада и Мексика пообещали ответить на введение пошлин. Посол Канады в США, Кирстен Гиллман, отметила, что Канада не хочет вступать в торговую войну с Америкой, поскольку это будет вредно для обеих стран.

За первые 11 месяцев 2024 года объем торговли США с Канадой составил $699 млрд, а с Мексикой — $776 млрд.

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Идея введения тарифов впервые прозвучала в конце избирательной кампании в 2024 году. Тогда Трамп заявил о намерении обложить все товары из Мексики 25-процентной пошлиной, если мексиканские власти не ограничат поток мигрантов. Затем он распространил эту инициативу на Канаду и Китай.

В своем первом президентском сроке Трамп уже применял тарифную политику, которая вызвала значительную критику из-за влияния на финансовые рынки и партнерские отношения США.

Он утверждает, что подобные действия приносят финансовую пользу стране, однако эксперты предупреждают, что повышение пошлин может фактически стать дополнительным налогом для потребителей.

Напомним, Трамп пригрозил , что странам БРИКС грозят 100%-ные пошлины со стороны США, если они введут собственную валюту, которая заменит доллар.

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