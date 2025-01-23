Трамп приказал закрыть южную границу — Finance.ua

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Трамп приказал закрыть южную границу

Мир
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Трамп приказал закрыть южную границу
Трамп приказал закрыть южную границу
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп подписал указ, которым приостанавливает физический въезд иностранцев, пытающихся нелегально попасть в страну через пролегающую с Мексикой южную границу.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
«Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве, а также предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу», — говорится в заявлении.
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В документе отмечается, что он призван «гарантировать защиту штатов от вторжения» людей, нелегально пересекших границу. Также в нем говорится, что Трамп приказал Министерству внутренней безопасности, Минюста и Госдепартамента «принять все необходимые меры для немедленного отпора, репатриации и депортации» мигрантов через южную границу США.
Ранее СNN сообщало, что США отправили тысячи военных на границу с Мексикой после распоряжения президента. Пока неизвестно, какие именно подразделения будут задействованы. В настоящее время на американо-мексиканской границе находятся более двух тысяч военнослужащих, помогающих таможенной и пограничной службе США.
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После инаугурации 20 января Трамп подписал ряд указов, касающихся мигрантов и не только. В частности, президент США переименовал Мексиканский залив в Американский. Трамп объяснил свое решение тем, что Мексиканский залив — самый большой в мире, а также он играет ключевую роль в американской экономике.
Трамп выбрал нелегальную иммиграцию одной из главных тем своей предвыборной кампании, пообещав сделать границу своей первоочередной задачей и депортировать миллионы мигрантов, если его снова изберут президентом.
По материалам:
suspilne.media
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