Первые указы Трампа в должности президента — Finance.ua

Первые указы Трампа в должности президента Сегодня 10:32 — Мир

Первые указы Трампа в должности президента

Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов в первый день работы в должности.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Президент поручил Генеральному прокурору не предпринимать никаких действий относительно запрета TikTok в течение 75 дней, чтобы дать администрации Трампа возможность определить, как защитить национальную безопасность и при этом избежать внезапного закрытия используемой миллионами коммуникационной платформы.

Президент решил отменить или пересмотреть около 80 решений своего предшественника — Джо Байдена. Среди них и нормативы по загрязнению от выхлопных труб легковых автомобилей и грузовиков. Также Трамп отменил указ от 2023 года, подписанный Джо Байденом, который имел целью уменьшить риски, которые искусственный интеллект создает для потребителей, работников и национальной безопасности.

Также отменено распоряжение Байдена об исключении Кубы из списка государств — спонсоров терроризма. В то же время Трампом отменены санкции, введенные администрацией Байдена против ультраправых групп израильских поселенцев и отдельных лиц за совершение насилия против палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, Трампом отменен указ от 2021 года, подписанный Байденом, который имел целью обеспечить, чтобы половина всех новых автомобилей, которые будут продаваться в 2030 году, были электрическими.

Трамп постановил смягчить наказание 14 лицам, осужденным за преступления, связанные с событиями, произошедшими в Капитолии 6 января 2021 года, а также предоставить полное, окончательное и безусловное помилование всем другим лицам, осужденным за преступления, связанные с событиями, произошедшими в Капитолии или поблизости в этот день 2021 года.

Президент ввел чрезвычайное положение на южной границе Соединенных Штатов. По его словам, граница захвачена картелями, преступными группировками, известными террористами, торговцами людьми, контрабандистами, которые наносят ущерб американцам. Он подчеркнул, что обязан обеспечить, чтобы незаконный въезд иностранцев в США через южную границу был немедленно и полностью прекращен.

Своим указом он ввел чрезвычайное положение в энергетике, Трамп подчеркнул, что целостность и расширение энергетической инфраструктуры США являются безотлагательным приоритетом для защиты национальной и экономической безопасности страны.

Трамп подписал указы о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также о выходе из Парижского климатического соглашения.

Cвоим указом Трамп предложил Сенату своих кандидатов на должности министров, а также руководителей госслужб. Согласно одному из решений, в США создается новый Департамент правительственной эффективности. Инициатива сокращенно называется DOGE.

Кроме того, Трамп подписал указ о прекращении работы из дома для федеральных служащих. Согласно документу, руководители всех департаментов и ведомств исполнительной ветви власти должны как можно быстрее принять все необходимые меры для «прекращения дистанционной работы» и «требовать от работников вернуться к работе на своих рабочих местах на условиях полного рабочего дня». При этом руководителям департаментов и ведомств разрешено сделать исключения из этого правила, которое они сочтут необходимыми.

указ о приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям. Трамп также подписал на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

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