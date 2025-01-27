Трамп приостановил введение 25% пошлины на товары из Колумбии после соглашения о возвращении мигрантов — Finance.ua

Трамп приостановил введение 25% пошлины на товары из Колумбии после соглашения о возвращении мигрантов Сегодня 11:12 — Мир

Трамп приостановил введение 25% пошлины на товары из Колумбии после соглашения о возвращении мигрантов

Президент США Дональд Трамп отозвал свою угрозу ввести 25% пошлины на товары из Колумбии по достижении соглашения с этой страной о возвращении депортированных мигрантов.

Об этом сообщает Bloomberg

Поздно вечером в воскресенье Белый дом заявил, что Колумбия согласилась на все условия президента Трампа без промедлений, включая принятие депортированных мигрантов на американских военных самолетах.

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Президент Колумбии Густаво Петрj ранее отказался давать разрешение на приземление двух военных самолетов с депортированными мигрантами, возражая против использования оков и наручников на задержанных.

Министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо заявил, что обе страны преодолели дипломатический «тупик», а президентский самолет будет готов забрать депортированных колумбийцев обратно в страну.

«Мы продолжим принимать колумбийцев, которые возвращаются как депортированные, гарантируя им достойные условия», — подчеркнул Мурильо.

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Колумбия стремится улучшить отношения с США, и Мурильо заявил, что планирует в ближайшие дни поехать в Вашингтон вместе с послом Колумбии в США, чтобы проконтролировать выполнение договоренностей между обеими странами.

США и Сальвадор также работают над соглашением о предоставлении убежища, которое позволит американским властям депортировать несальвадорских мигрантов в эту центральноамериканскую страну.

По сравнению с некоторыми другими странами, конфликт с Колумбией имеет относительно низкие экономические последствия. Согласно данным Министерства торговли США, товарооборот между США и Колумбией за первые 11 месяцев 2024 года составил $33,5 миллиарда. В это время США имели позитивное сальдо торговли с Колумбией в миллиард долларов. По данным Управления энергетической информации, Колумбия является четвертым по величине источником зарубежной нефти для США, опережая Бразилию. Другие основные статьи экспорта включают золото, кофе и цветы.

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Колумбия исторически являлась одним из крупнейших дипломатических союзников Вашингтона в Латинской Америке и основным получателем американской помощи и военной поддержки.

Напомним, в воскресенье Дональд Трамп объявил о введении пошлин на колумбийские товары и ограничения для чиновников из Колумбии после того, как ее президент Густаво Петро не разрешил посадку самолетов с депортированными мигрантами на борту.

Укрінформ По материалам:

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