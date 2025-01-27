Трамп приостановил введение 25% пошлины на товары из Колумбии после соглашения о возвращении мигрантов — Finance.ua

Трамп приостановил введение 25% пошлины на товары из Колумбии после соглашения о возвращении мигрантов
Президент США Дональд Трамп отозвал свою угрозу ввести 25% пошлины на товары из Колумбии по достижении соглашения с этой страной о возвращении депортированных мигрантов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Поздно вечером в воскресенье Белый дом заявил, что Колумбия согласилась на все условия президента Трампа без промедлений, включая принятие депортированных мигрантов на американских военных самолетах.
Президент Колумбии Густаво Петрj ранее отказался давать разрешение на приземление двух военных самолетов с депортированными мигрантами, возражая против использования оков и наручников на задержанных.
Министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо заявил, что обе страны преодолели дипломатический «тупик», а президентский самолет будет готов забрать депортированных колумбийцев обратно в страну.
«Мы продолжим принимать колумбийцев, которые возвращаются как депортированные, гарантируя им достойные условия», — подчеркнул Мурильо.
Колумбия стремится улучшить отношения с США, и Мурильо заявил, что планирует в ближайшие дни поехать в Вашингтон вместе с послом Колумбии в США, чтобы проконтролировать выполнение договоренностей между обеими странами.
США и Сальвадор также работают над соглашением о предоставлении убежища, которое позволит американским властям депортировать несальвадорских мигрантов в эту центральноамериканскую страну.
По сравнению с некоторыми другими странами, конфликт с Колумбией имеет относительно низкие экономические последствия. Согласно данным Министерства торговли США, товарооборот между США и Колумбией за первые 11 месяцев 2024 года составил $33,5 миллиарда. В это время США имели позитивное сальдо торговли с Колумбией в миллиард долларов. По данным Управления энергетической информации, Колумбия является четвертым по величине источником зарубежной нефти для США, опережая Бразилию. Другие основные статьи экспорта включают золото, кофе и цветы.
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Колумбия исторически являлась одним из крупнейших дипломатических союзников Вашингтона в Латинской Америке и основным получателем американской помощи и военной поддержки.
Напомним, в воскресенье Дональд Трамп объявил о введении пошлин на колумбийские товары и ограничения для чиновников из Колумбии после того, как ее президент Густаво Петро не разрешил посадку самолетов с депортированными мигрантами на борту.
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