Путь в бизнесе: с чего начинал Трамп — Finance.ua

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Путь в бизнесе: с чего начинал Трамп

Личные финансы
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Путь в бизнесе: с чего начинал Трамп
Путь в бизнесе: с чего начинал Трамп
В отличие от некоторых украинских политиков, свои первые деньги президент США заработал не на «распиле» государственных средств, а в бизнесе, которым занимается еще с юношеских лет.
Конечно, не надо быть наивными, чтобы полагать, что политика не помогла Дональду Трампу в увеличении капиталов, однако он вошел в нее уже далеко не бедным человеком.
Его путь в бизнесе был не всегда устлан розами — в начале девяностых несколько компаний Трампа и он сам был на грани банкротства и избежать его удалось с огромным трудом.
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Речь об амбициозных проектах казино «Трамп-Тадж-Махал», в которое Трамп вложил 1 млрд долларов, и об отеле «Трамп-Плаза, Атлантик-Сити», дважды объявлявших о подготовке к банкротству.
Впрочем, Дональду Трампу удалось погасить большинство долгов и удержаться в крупном бизнесе. В основном благодаря сети казино в Атлантик-Сити.
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Но из-за финансового кризиса 2008 года у Трампа снова начались проблемы — он не смог вернуть 40 млн долларов займа Deutsche Bank, которые брала его компания Trump Entertainment Resorts. В результате Дональд Трамп вышел из совета директоров Trump Entertainment Resorts, а сама компания объявила о банкротстве.
Однако эти неудачи не привели к личному банкротству Дональда Трампа, продолжавшего заниматься бизнесом.
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Бизнес-проекты

Среди множества бизнес-проектов нового президента США стоит вспомнить конкурсы красоты «Мисс Вселенная», «Мисс США» и «Юная мисс США», бренды которых с 1996 по 2015 годы принадлежали именно Дональду Трампу.
Это принесло ему не только огромные прибыли, но и сделали Трампа очень популярным как в самой стране, так и за ее пределами.
Читайте больше в новой статье:

На чем зарабатывает Дональд Трамп и его семья

Справка Finance.ua:

  • Руководители крупных американских компаний и финансовых учреждений выразили оптимистические ожидания от экономической повестки дня, озвученной новой командой президента Дональда Трампа.
  • Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил спецпредставителю США по Украине и россии Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней. Однако никто не верит, что он сможет это сделать.
  • Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов в первый день работы в должности.
  • Трамп также подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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