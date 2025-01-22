Путь в бизнесе: с чего начинал Трамп — Finance.ua

Путь в бизнесе: с чего начинал Трамп Сегодня 20:28 — Личные финансы

Путь в бизнесе: с чего начинал Трамп

В отличие от некоторых украинских политиков, свои первые деньги президент США заработал не на «распиле» государственных средств, а в бизнесе, которым занимается еще с юношеских лет.

Конечно, не надо быть наивными, чтобы полагать, что политика не помогла Дональду Трампу в увеличении капиталов, однако он вошел в нее уже далеко не бедным человеком.

Его путь в бизнесе был не всегда устлан розами — в начале девяностых несколько компаний Трампа и он сам был на грани банкротства и избежать его удалось с огромным трудом.

Речь об амбициозных проектах казино «Трамп-Тадж-Махал», в которое Трамп вложил 1 млрд долларов, и об отеле «Трамп-Плаза, Атлантик-Сити», дважды объявлявших о подготовке к банкротству.

Впрочем, Дональду Трампу удалось погасить большинство долгов и удержаться в крупном бизнесе. В основном благодаря сети казино в Атлантик-Сити.

Но из-за финансового кризиса 2008 года у Трампа снова начались проблемы — он не смог вернуть 40 млн долларов займа Deutsche Bank, которые брала его компания Trump Entertainment Resorts. В результате Дональд Трамп вышел из совета директоров Trump Entertainment Resorts, а сама компания объявила о банкротстве.

Однако эти неудачи не привели к личному банкротству Дональда Трампа, продолжавшего заниматься бизнесом.

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Бизнес-проекты

Среди множества бизнес-проектов нового президента США стоит вспомнить конкурсы красоты «Мисс Вселенная», «Мисс США» и «Юная мисс США», бренды которых с 1996 по 2015 годы принадлежали именно Дональду Трампу.

Это принесло ему не только огромные прибыли, но и сделали Трампа очень популярным как в самой стране, так и за ее пределами.

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Справка Finance.ua:

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