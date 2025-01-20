Доллар снижается перед инаугурацией Трампа — Finance.ua

Доллар снижается перед инаугурацией Трампа Сегодня 11:44 — Валюта

Доллар снижается перед инаугурацией Трампа

Доллар снизился к большинству основных валют за несколько часов до второй инаугурации Дональда Трампа.

Индикатор Bloomberg по доллару снизился на 0,3% в понедельник, 20 января, поскольку разговор Трампа с главой Китая Си Цзиньпином, состоявшийся в пятницу, 17 января, помог ослабить опасения по поводу торговой войны между двумя странами. Низкий уровень ликвидности в связи с праздником в США, вероятно, усугубил ослабление доллара по отношению ко всем валютам — от австралийского доллара до оффшорного юаня.

«Мы все ждем крупного события — речи Трампа и последующих за ним распоряжений», — сказал Родриго Катрил, стратег National Australia Bank Ltd в Сиднее. «Ликвидность небольшая, и к сигналам ценового действия следует относиться с осторожностью».

Валюты Новой Зеландии и Австралии, которые часто рассматриваются как индикаторы настроений в отношении риска, выросли против доллара в понедельник. Южнокорейский вон, еще одна валюта, чувствительная к мировой торговле и росту, возглавил рейтинг азиатских валют.

«Рынки получили заряд оптимизма после обнадеживающего разговора Трампа и Си», — говорит Кэрол Конг, стратег Commonwealth Bank of Australia. «Рынки, похоже, возлагают большие надежды на политические заявления на этой неделе. Риск состоит в том, что президент Трамп не сможет выполнить свои обещания, что еще больше ослабит ситуацию».

Справка Finance.ua:

Аналитик Алексей Козырев отметил, что в скором времени начнется осознанная или частично осознанная девальвация доллара с целью стимулировать более конкурентные условия для американских товаров на внешнем рынке. Уровень котировок евро по отношению к доллару при этом будет находиться в коридоре около 1,02−1,03 доллара за евро.

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УНІАН По материалам:

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