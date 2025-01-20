Доллар снижается перед инаугурацией Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доллар снижается перед инаугурацией Трампа

Валюта
49
Доллар снижается перед инаугурацией Трампа
Доллар снижается перед инаугурацией Трампа
Доллар снизился к большинству основных валют за несколько часов до второй инаугурации Дональда Трампа.
Индикатор Bloomberg по доллару снизился на 0,3% в понедельник, 20 января, поскольку разговор Трампа с главой Китая Си Цзиньпином, состоявшийся в пятницу, 17 января, помог ослабить опасения по поводу торговой войны между двумя странами. Низкий уровень ликвидности в связи с праздником в США, вероятно, усугубил ослабление доллара по отношению ко всем валютам — от австралийского доллара до оффшорного юаня.
«Мы все ждем крупного события — речи Трампа и последующих за ним распоряжений», — сказал Родриго Катрил, стратег National Australia Bank Ltd в Сиднее. «Ликвидность небольшая, и к сигналам ценового действия следует относиться с осторожностью».
Валюты Новой Зеландии и Австралии, которые часто рассматриваются как индикаторы настроений в отношении риска, выросли против доллара в понедельник. Южнокорейский вон, еще одна валюта, чувствительная к мировой торговле и росту, возглавил рейтинг азиатских валют.
«Рынки получили заряд оптимизма после обнадеживающего разговора Трампа и Си», — говорит Кэрол Конг, стратег Commonwealth Bank of Australia. «Рынки, похоже, возлагают большие надежды на политические заявления на этой неделе. Риск состоит в том, что президент Трамп не сможет выполнить свои обещания, что еще больше ослабит ситуацию».

Справка Finance.ua:

  • Аналитик Алексей Козырев отметил, что в скором времени начнется осознанная или частично осознанная девальвация доллара с целью стимулировать более конкурентные условия для американских товаров на внешнем рынке. Уровень котировок евро по отношению к доллару при этом будет находиться в коридоре около 1,02−1,03 доллара за евро.
Если вам не хватает денег — с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Выбрать карту

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.