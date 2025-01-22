Трамп поручил спецпосланнику США Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней, — WSJ
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил спецпредставителю США из Украины и россии Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней. Однако, почти никто не верит, что он сможет это сделать.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Как пишет издание, роль Келлога как специального посланника в Украине, по всей вероятности, является начальным шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать лично. Однако договориться с российским диктатором владимиром путиным будет гораздо сложнее, чем обещал Трамп во время предвыборной кампании.
Отмечается, что россия не выразила никакого интереса к сотрудничеству с Келлогом. В то же время Кремль предполагает, что взаимопонимание между Трампом и путиным может привести к улучшению отношений между рф и США при президентстве Трампа. В частности, Трамп и Путин заявили, что пока не провели личный разговор, но пообещали сделать это в ближайшее время.
По мнению бывшего советника по нацбезопасности США в администрации Трампа Джона Болтона, Трамп на предстоящих переговорах может вынудить Киев пойти на разрушительные уступки москве. «Я думаю, что путин знает, как играть с Трампом, а Келлог вряд ли станет сдерживающим фактором против влияния путина», — отметил Болтон.
«Он будет просто делать то, что скажет ему Трамп. Он может кратковременно протестовать, но Трамп выбрал Келлога не за его независимые суждения», — добавил Болтон.
Бывшие коллеги Келлога объясняют, что его назначили посланником в Украине после того, как он в соавторстве написал мирный план, который критиковал администрацию Джо Байдена за промедление в предоставлении военной помощи и одновременно обвинял ее в провоцировании москвы путем подталкивания Киева к вступлению в НАТО.
Этот план был опубликован аналитическим центром America First Policy Institute, который поддерживает политику Трампа. В нем призывали к прекращению огня и урегулированию конфликта путем переговоров с применением «пряников и кнутов», чтобы вынудить россию и Украину сесть за стол переговоров.
Что предусматривал план Келлога
В издании напомнили, что план Келлога рекомендовал НАТО подождать с принятием Украины в Альянс и предложить россии ослабление санкций в обмен на подписание мирного соглашения. План также предусматривал прекращение военной помощи Киеву, если украинское правительство не согласится на мирные переговоры.
В WSJ отметили, что кремлевские чиновники высмеяли этот план как бесперспективный.
В то же время политолог и эксперт по обороне Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс назвал Келлога серьезным аналитиком, чье присутствие в окружении Трампа призвано придать вес принятию решений по Украине в Белом доме. Однако Джонс заметил, что личные нападки кремля на Келлога и его план не обещают ничего хорошего для любого соглашения.
«Переговоры еще даже не начались, а они уже атакуют американца, принимающего в этом ведущее участие. Это не выглядит благоприятным для переговоров или даже для прекращения огня», — отметил он.
Возможные переговоры россии и Украины
В последнее время на Западе начали поднимать вопрос о возможных переговорах между Украиной и россией. В частности, это стало актуальным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.
Сам Трамп поддерживает идею скорейшего прекращения боевых действий и перехода к диалогу. Он считает, что украинский президент Зеленский настроен на достижение мирного соглашения с россией. Но Трамп также, вероятнее всего, введет новые санкции против россии. Это будет в случае, если российский диктатор путин не сядет за стол переговоров по вопросу войны в Украине.
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