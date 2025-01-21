Трамп приостановил иностранную помощь США на 90 дней для проведения проверок — Finance.ua

Трамп приостановил иностранную помощь США на 90 дней для проведения проверок Сегодня 10:01 — Мир

Трамп приостановил иностранную помощь США на 90 дней для проведения проверок

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Об этом пишет АР.

В указе Трампа говорится, что «индустрия иностранной помощи и бюрократия не отвечают американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям» и «служат дестабилизации мира во всем мире путем продвижения идей в зарубежных странах, прямо противоположных гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними».

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Трамп заявил, что «никакая дальнейшая иностранная помощь не должна выделяться таким образом, который не соответствует внешней политике президента Соединенных Штатов».

Ранее вновь назначенный государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что «каждый доллар, который мы тратим, каждая финансируемая нами программа и каждая проводимая политика должны быть оправданы ответом на три простых вопроса: «Сделает ли это Америку безопаснее? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?».

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«Не совсем понятно, как на помощь повлияет указ, поскольку финансирование многих программ уже было выделено Конгрессом и должно быть потрачено, если не потрачено», — комментирует указ АР.

Как отмечает агентство, Трамп долгое время выступал против иностранной помощи, несмотря на то, что такая помощь обычно составляет около 1% федерального бюджета, за исключением чрезвычайных обстоятельств, таких как предоставление Украине оружия на миллиарды долларов. Трамп критически относился к объему помощи, оказанной Украине для укрепления ее обороноспособности против российского вторжения.

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Последний официальный отчет о внешней помощи во времена администрации Байдена датируется серединой декабря и 2023 года бюджетным годом. Он показывает, что 68 миллиардов долларов было выделено на программы за границей, которые варьируются от ликвидации последствий стихийных бедствий до здравоохранения и продемократических инициатив в 204 странах и регионах.

Некоторые из крупнейших получателей американской помощи — Израиль (3,3 млрд долларов в год), Египет (1,5 млрд долларов в год) и Иордания (1,7 млрд долларов в год) — вряд ли увидят резкие сокращения, поскольку эти суммы включены в долгосрочные пакеты, которые датируются десятилетиями и в некоторых случаях регулируются договорными обязательствами, пишет АР.

Как долго Украина сможет продержаться без финансовой помощи от США

Заметим, Дональд Трамп предположил, что когда он вступит в должность, Украина, вероятно, не будет получать такое же количество помощи, как от предыдущей администрации Белого дома.

Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что у Украины достаточно денег, чтобы сопротивляться российским захватчикам по крайней мере до середины 2025 года, если Трамп прекратит финансовую помощь Киеву.

По словам министра, возможное прекращение помощи является серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но не неизбежным коллапсом.

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