Трамп запустил свою криптовалюту — Finance.ua
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Трамп запустил свою криптовалюту

Криптовалюта
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Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил свой официальный мемкоин на базе блокчейна Solana под названием $TRUMP.
Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter и Truth Social.
«Мой новый официальный мемкоин уже здесь! Пора праздновать все, за что мы стоим: победу!» — написал Трамп в своем сообщении.

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Согласно данным DexScreener, на пике $TRUMP вырос в цене до 23,03 доллара с рыночной капитализацией, оцененной на уровне 4,28 миллиарда долларов. Также сообщается, что в настоящее время в обращении находятся всего 200 миллионов токенов с общим объемом предложения в 1 миллиард. 80% монет заблокированы и будут постепенно выпускаться в течение трех лет.
Ранее стало известно, что в рамках предвыборной кампании Трамп пообещал превратить США в «криптостолицу мира».
По материалам:
Novyny.live
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