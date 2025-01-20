Трамп запустил свою криптовалюту — Finance.ua

Трамп запустил свою криптовалюту Сегодня 10:31 — Криптовалюта

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил свой официальный мемкоин на базе блокчейна Solana под названием $TRUMP.

Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter и Truth Social.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

«Мой новый официальный мемкоин уже здесь! Пора праздновать все, за что мы стоим: победу!» — написал Трамп в своем сообщении.

Согласно данным DexScreener, на пике $TRUMP вырос в цене до 23,03 доллара с рыночной капитализацией, оцененной на уровне 4,28 миллиарда долларов. Также сообщается, что в настоящее время в обращении находятся всего 200 миллионов токенов с общим объемом предложения в 1 миллиард. 80% монет заблокированы и будут постепенно выпускаться в течение трех лет.

Ранее стало известно, что в рамках предвыборной кампании Трамп пообещал превратить США в «криптостолицу мира».

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