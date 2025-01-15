Трамп анонсировал создание внешней налоговой службы США для сбора средств из иностранных источников — Finance.ua
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Трамп анонсировал создание внешней налоговой службы США для сбора средств из иностранных источников

Мир
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Трамп анонсировал создание внешней налоговой службы США для сбора средств из иностранных источников
Трамп анонсировал создание внешней налоговой службы США для сбора средств из иностранных источников
Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал создание 20 января внешней налоговой службы страны для сбора тарифов, пошлин и доходов из иностранных источников.
«Сегодня я объявляю, что создаю внешнюю налоговую службу по сбору наших тарифов, пошлин и всех доходов, поступающих из иностранных источников. Мы начнем взимать плату с тех, кто зарабатывает на нас с помощью торговли, и они начнут платить, наконец, свою справедливую долю. 20 января 2025 г. станет датой рождения налоговой службы США. Сделаем Америку снова великой!» — написал он в соцсети Truth Social.
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Он отметил, что «слишком долго мы полагались на налогообложение наших великих людей с помощью налоговой службы США (IRS). Благодаря мягким и жалким торговым соглашениям американская экономика обеспечила рост и процветание мира, в то же время облагая налогом себя».
«Пора это изменить», — подчеркнул он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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