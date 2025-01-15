Трамп анонсировал создание внешней налоговой службы США для сбора средств из иностранных источников — Finance.ua

Трамп анонсировал создание внешней налоговой службы США для сбора средств из иностранных источников Сегодня 11:30 — Мир

Трамп анонсировал создание внешней налоговой службы США для сбора средств из иностранных источников

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал создание 20 января внешней налоговой службы страны для сбора тарифов, пошлин и доходов из иностранных источников.

For far too long, we have relied on taxing our Great People using the Internal Revenue Service (IRS). Through soft and pathetically weak Trade agreements, the American Economy has delivered growth and prosperity to the World, while taxing ourselves. It is time for that to change.… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 14, 2025

«Сегодня я объявляю, что создаю внешнюю налоговую службу по сбору наших тарифов, пошлин и всех доходов, поступающих из иностранных источников. Мы начнем взимать плату с тех, кто зарабатывает на нас с помощью торговли, и они начнут платить, наконец, свою справедливую долю. 20 января 2025 г. станет датой рождения налоговой службы США. Сделаем Америку снова великой!» — написал он в соцсети Truth Social.

Он отметил, что «слишком долго мы полагались на налогообложение наших великих людей с помощью налоговой службы США (IRS). Благодаря мягким и жалким торговым соглашениям американская экономика обеспечила рост и процветание мира, в то же время облагая налогом себя».

«Пора это изменить», — подчеркнул он.

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