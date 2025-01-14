Трамп не будет принуждать Украину к преждевременным переговорам с рф, — Bloomberg Сегодня 13:24

Трамп не будет принуждать Украину к преждевременным переговорам с рф, — Bloomberg

Европейские союзники Украины прониклись осторожным оптимизмом по поводу того, что Дональд Трамп не станет принуждать Киев к преждевременным переговорам с россией.

Об этом пишет Bloomberg.

Признание последовало за серией приватных переговоров с членами команды Трампа, в ходе которых трансатлантические партнеры обосновали необходимость дальнейшей поддержки Украины. Об этом рассказали осведомленные европейские чиновники.

По их словам, этот обмен мнениями дает основания полагать, что будущая администрация может помочь Украине вернуться на позиции силы до начала переговоров.

При этом они предупреждают, что не знают, как поступит будущий президент, у которого репутация человека, отметающего советы или меняющего курс в последнюю минуту.

По словам европейцев, официальные лица Трампа, похоже, оказались восприимчивы к двум аргументам — новый американский лидер рискует подвергнуться унижению, сравнимому с хаотичным уходом президента Джо Байдена из Афганистана, если он откажется от Киева. И если россия одержит такую ​​победу, это только подтолкнет Китай к более агрессивным действиям.

По словам европейских и украинских чиновников, несмотря на то, что в команде Трампа выдвигают несколько идей относительно действий в Украине, пока нет такого плана, который можно было бы реализовать после инаугурации 20 января.

«Однако эти разговоры вызвали чувство осторожного облегчения в европейских столицах. Чиновники ЕС просчитывали худшие сценарии на случай, если Трамп выполнит обещание быстро закончить войну — и, возможно, заключит соглашение, которое отодвинет Киев в сторону и укрепит владимира путина», — говорится в статье.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.