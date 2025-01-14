Трамп не будет принуждать Украину к преждевременным переговорам с рф, — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп не будет принуждать Украину к преждевременным переговорам с рф, — Bloomberg

19
Трамп не будет принуждать Украину к преждевременным переговорам с рф, — Bloomberg
Трамп не будет принуждать Украину к преждевременным переговорам с рф, — Bloomberg
Европейские союзники Украины прониклись осторожным оптимизмом по поводу того, что Дональд Трамп не станет принуждать Киев к преждевременным переговорам с россией.
Об этом пишет Bloomberg.
Признание последовало за серией приватных переговоров с членами команды Трампа, в ходе которых трансатлантические партнеры обосновали необходимость дальнейшей поддержки Украины. Об этом рассказали осведомленные европейские чиновники.
По их словам, этот обмен мнениями дает основания полагать, что будущая администрация может помочь Украине вернуться на позиции силы до начала переговоров.
При этом они предупреждают, что не знают, как поступит будущий президент, у которого репутация человека, отметающего советы или меняющего курс в последнюю минуту.
По словам европейцев, официальные лица Трампа, похоже, оказались восприимчивы к двум аргументам — новый американский лидер рискует подвергнуться унижению, сравнимому с хаотичным уходом президента Джо Байдена из Афганистана, если он откажется от Киева. И если россия одержит такую ​​победу, это только подтолкнет Китай к более агрессивным действиям.
По словам европейских и украинских чиновников, несмотря на то, что в команде Трампа выдвигают несколько идей относительно действий в Украине, пока нет такого плана, который можно было бы реализовать после инаугурации 20 января.
«Однако эти разговоры вызвали чувство осторожного облегчения в европейских столицах. Чиновники ЕС просчитывали худшие сценарии на случай, если Трамп выполнит обещание быстро закончить войну — и, возможно, заключит соглашение, которое отодвинет Киев в сторону и укрепит владимира путина», — говорится в статье.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.