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Трамп назвал новый срок окончания войны в Украине

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Трамп назвал новый срок окончания войны в Украине
Трамп назвал новый срок окончания войны в Украине
Новоизбранный американский президент Дональд Трамп, инаугурация которого намечена на 20 января, надеется остановить войну в Украине за полгода.
Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде.
«Надеюсь, что удастся в течение этого срока», — сказал Трамп об остановке войны рф против Украины за 6 месяцев. Также он в очередной раз обвинил в войне в Украине Джо Байдена и его администрацию. «В войне в Украине виноват Байден. Его администрация спровоцировала войну своей некомпетентностью», — сказал Трамп. По его словам, США не демонстрируют силу и это позволило кремлю совершить агрессию.
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«Мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас большая армия», — добавил Трамп.
Также он заявил, что понимает россию, которая против вступления Украины в НАТО. Он назвал возможность вступления Украины в Альянс «значительной частью проблемы для россии в течение многих лет».
«Байден сказал, мол, украинцы должны получить возможность присоединиться к НАТО, таким образом, у россии кое-кто появляется на пороге. Поэтому я могу понять их чувства по этому поводу», — сказал Трамп.
По мнению Трампа, Байден нарушил «соглашение» по вопросу Украины в НАТО.
«У них было соглашение, которое бы удовлетворило Украину и всех других, но Байден сказал: «Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО», — заявил он.

Справка Finance.ua:

  • Дональд Трамп, который вскоре станет президентом США, заявил, что администрация действующего лидера страны Джо Байдена не преследовала цель свергнуть режим главы рф путина.
По материалам:
ТСН
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