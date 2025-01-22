Трамп назвал «вполне вероятным» ужесточение санкций, если путин откажется от переговоров о завершении войны — Finance.ua

Трамп назвал «вполне вероятным» ужесточение санкций, если путин откажется от переговоров о завершении войны
Введение новых санкций против рф «вполне вероятно», если глава кремля владимир путин откажется от переговоров о завершении войны в Украине.
Об этом 21 января сказал президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме, пишет Bloomberg.
Трамп сказал, что рассчитывает вскоре поговорить с Путиным и готов встретиться с ним «в любое время», когда этого захочет российская сторона.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет мира, напомнил Трамп, но подчеркнул, что «для танго нужны двое». «Посмотрим, что получится», — сказал Трамп, добавив, что считает путина «умным».
Президент США не исключил, что продолжит предоставлять военную помощь Украине.
«Мы изучаем этот вопрос», — сказал он. В то же время, он обвинил ЕС в том, что тот тратит недостаточно средств на защиту Украины.
Трамп рассказал, что во время недавнего разговора с китайским лидером Си Цзиньпином призвал его содействовать завершению российско-украинской войны.
«Я сказал, вам следует это уладить. Потому что он [Си] не очень много сделал в этом направлении. У него много власти, как и у нас», — отметил Трамп.
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