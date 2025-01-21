Акции европейских автопроизводителей падают после инаугурации Трампа — Finance.ua

Акции европейских автопроизводителей падают после инаугурации Трампа Сегодня 21:38 — Технологии&Авто

Акции европейских автопроизводителей падают после инаугурации Трампа

Акции некоторых крупных европейских автопроизводителей резко упали во вторник на фоне неопределенности возможных новых тарифов после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Об этом пишет Reuters.

Трамп не стал немедленно вводить тарифы, как обещал ранее, но заявил, что рассматривает возможность введения 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля из-за нелегальных иммигрантов и фентанила, пересекающих границу США.

Европейские автопроизводители, такие как Stellantis и Volkswagen, имеют заводы в Мексике, производящие автомобили для американского рынка.

Акции Stellantis упали примерно на 2%. Немецкие Volkswagen, BMW и Mercedes снизились на 1,2−1,6%.

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Беспокойство относительно тарифов также повлияло на испанский банк BBVA, крупнейшим рынком сбыта которого является Мексика. Акции банка упали на 1,6% в Мадриде, поскольку мексиканский песо ослаб более чем на 1% по отношению к доллару.

Подчеркивая потенциальные риски для европейских экспортеров, Трамп также выдвинул идею универсальных тарифов, но заявил, что Соединенные Штаты еще не готовы к такому шагу.

Представитель Volkswagen заявил, что концерн обеспокоен вредным экономическим влиянием предложенных американских тарифов на потребителей и автомобильную промышленность.

Економічна Правда По материалам:

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