Акции европейских автопроизводителей падают после инаугурации Трампа — Finance.ua

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Акции европейских автопроизводителей падают после инаугурации Трампа

Технологии&Авто
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Акции европейских автопроизводителей падают после инаугурации Трампа
Акции европейских автопроизводителей падают после инаугурации Трампа
Акции некоторых крупных европейских автопроизводителей резко упали во вторник на фоне неопределенности возможных новых тарифов после вступления Дональда Трампа в должность президента США.
Об этом пишет Reuters.
Трамп не стал немедленно вводить тарифы, как обещал ранее, но заявил, что рассматривает возможность введения 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля из-за нелегальных иммигрантов и фентанила, пересекающих границу США.
Европейские автопроизводители, такие как Stellantis и Volkswagen, имеют заводы в Мексике, производящие автомобили для американского рынка.
Акции Stellantis упали примерно на 2%. Немецкие Volkswagen, BMW и Mercedes снизились на 1,2−1,6%.
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Беспокойство относительно тарифов также повлияло на испанский банк BBVA, крупнейшим рынком сбыта которого является Мексика. Акции банка упали на 1,6% в Мадриде, поскольку мексиканский песо ослаб более чем на 1% по отношению к доллару.
Подчеркивая потенциальные риски для европейских экспортеров, Трамп также выдвинул идею универсальных тарифов, но заявил, что Соединенные Штаты еще не готовы к такому шагу.
Представитель Volkswagen заявил, что концерн обеспокоен вредным экономическим влиянием предложенных американских тарифов на потребителей и автомобильную промышленность.
По материалам:
Економічна Правда
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