Трамп поручил разработать новые правила для криптовалют в США — Finance.ua

Трамп поручил разработать новые правила для криптовалют в США
Президент США Дональд Трамп распорядился создать рабочую группу по вопросам криптовалют, которая должна предложить новые правила регулирования цифровых активов и изучить возможность создания национального запаса криптовалют.
Об этом пишет Reuters.
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Долгожданный указ также предусматривает защиту банковских услуг для криптовалютных компаний, намекая на заявления индустрии о том, что американские регуляторы отдали приказ кредиторам отрезать криптовалютные компании от банковских услуг — то, что регуляторы отрицают.
Приказ также запретил создание цифровых валют центрального банка в США, которые могли бы конкурировать с существующими криптовалютами.
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Еще одним важным шагом, на котором настаивала криптоиндустрия, стала отмена Комиссией по ценным бумагам и биржам США инструкции по бухгалтерскому учету, которая сделала очень дорогой для некоторых компаний, зарегистрированных на бирже, защиту криптоактивов от имени третьих лиц.
По словам экспертов по вопросам регулирования и криптовалют, если соответствующие регуляторы выполнят этот указ Трампа, он может вывести криптовалюты в мейнстрим.
Напомним, Трамп представил свой официальный мемкоин на базе блокчейна Solana под названием $Trump.
Актив вызвал серьезный ажиотаж в криптосообществе и за менее чем двое суток после запуска вырос до отметки в $75, а его капитализация превышала $14 млрд.
20 января 2025 года, за несколько часов до инаугурации Дональда Трампа в качестве 47-го президента США, его криптокоманда осуществила значительную инвестицию в Bitcoin. Компания World Liberty Financial (WLFI), связанная с семьей Трампов, перевела $47 миллионов в Wrapped Bitcoin (WBTC) — токен, привязанный к Bitcoin в соотношении 1:1.
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