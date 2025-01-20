$MELANIA: Мелания Трамп также запустила собственную криптовалюту — Finance.ua
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$MELANIA: Мелания Трамп также запустила собственную криптовалюту

Криптовалюта
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$MELANIA: Мелания Трамп также запустила собственную криптовалюту
$MELANIA: Мелания Трамп также запустила собственную криптовалюту
Первая леди США Мелания Трамп также объявила о запуске собственной криптовалюты — мемкоина $MELANIA.
Соответствующее сообщение появилось на ее официальной странице в X сегодня ночью. Позже новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал репост ее сообщения в своем аккаунте, у которого более 98 миллионов читателей.
$MELANIA: Мелания Трамп также запустила собственную криптовалюту
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Согласно данным криптовалютных бирж, после этого стоимость мемкоина Трампа обвалилась примерно на 36%. На сайте мемкоина отмечается, что Melania Memes предназначены только для коллекционирования и развлечений и не являются финансовыми инструментами или инвестициями.
Напомним, что на днях новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки объявил о запуске мемкоина $TRUMP. В первый день выпущено 200 миллионов монет.
По материалам:
Finance.ua
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