Какой крипты больше всего в портфеле Трампа — Finance.ua

Какой крипты больше всего в портфеле Трампа Сегодня 18:28 — Криптовалюта

Какой крипты больше всего в портфеле Трампа

Хотя ранее избранный президент США Дональд Трамп выступал против криптовалют, теперь он изменил свое мнение, сейчас его имя все чаще с ними ассоциируется. Одной из причин могут быть криптоактивы Трампа, которые в настоящее время составляют около $11,42 млн. Его портфель интересен тем, что среди него есть несколько известных монет и токенов.

Как сообщает Finbold, у Дональда Трампа нет ни одного Bitcoin, несмотря на то, что он способствовал росту курса этой криптовалюты более $100 000.

Вместо широко известных цифровых активов новый президент держит Ethereum (ETH), завернутый Ethereum (WETH) и собственный MAGA (TRUMP). Пожалуй, самым удивительным фактом портфеля является то, что криптовалюта под названием Trog (TROG) — лягушка Трампа, которая составляет колоссальные 46,5% от общей стоимости активов. На эти четыре цифровых актива приходится около $10,1 млн портфеля, а остальные десятки монет и токенов едва превышают $1 млн.

TROG — это новая криптовалюта, сочетающая в себе популярность мемов на лягушачью тематику, таких как PEPE, с персоной Дональда Трампа. Разработчики описывают TROG как «инновационное сочетание мем-культуры и финансовой стратегии», цель которой — использовать как развлекательную ценность, так и инвестиционный потенциал крипторынка.

TROG, который составляет $5,31 млн из портфеля Дональда Трампа стоимостью $11,42 млн, в настоящее время торгуется за $0.51, его общая рыночная капитализация — $21,58 млн.

Трамп, похоже, мало торгует своими цифровыми активами: последнее значительное изменение его, например, баланса в Ethereum произошло в конце 2023 года. В то же время вместе с остальным криптовалютным рынком, портфель Трампа то рос, то уменьшался с примерно $5 млн после выборов до максимума около $16 млн в середине декабря.

Читайте также: Во что инвестируют 5 самых богатых людей мира

Хотя Дональд Трамп кажется относительно незаинтересованным во взаимодействии с рынком, криптовалютные инвесторы с энтузиазмом встретили его победу на выборах.

Общая рыночная капитализация цифровых активов взлетела после 6 ноября с относительно стабильного уровня около $2,2 трлн до декабрьского максимума около $3,7 трлн. Даже если учесть недавнюю волатильность, общая капитализация криптовалютного рынка примерно на $1 трлн выше, чем перед выборами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.