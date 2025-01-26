Трамп массово уволил уполномоченных по борьбе с коррупцией: в чем причина — Finance.ua

Трамп массово уволил уполномоченных по борьбе с коррупцией: в чем причина Сегодня 11:46 — Мир

Трамп массово уволил уполномоченных по борьбе с коррупцией: в чем причина

Президент Дональд Трамп уволил из более десяти федеральных ведомств генеральных инспекторов, независимых правительственных уполномоченных по борьбе с коррупцией и надзору за соблюдением законности в работе своих агентств.

Об этом сообщает CNN.

Обязанности генеральных инспекторов

Увольнения затронули значительную часть ведомств федерального правительства, включая государственный департамент, министерства энергетики, внутренних дел, обороны и транспорта.

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Генеральные инспекторы в федеральном правительстве США назначаются независимо от партийной принадлежности, не подчиняются руководителям ведомств и имеют главную задачу — контролировать соблюдение законов в работе своих агентств.

На них возлагается обязанность проводить расследование и проверки любых потенциальных должностных преступлений, мошенничества, расточительства или злоупотреблений со стороны правительственного учреждения или его персонала, а также предоставлять доклады и рекомендации по устранению или предотвращению нарушений.

Во время своего первого президентства Трамп также в начале каденции лишился независимых правительственных контролеров, которых считал нелояльными, поэтому чтобы предотвратить подобные увольнения в 2022 году Конгресс принял закон, требующий от Белого дома за 30 суток до увольнения любого генерального инспектора предоставлять законодателям обоснование такого решения.

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Однако Сенат не получил документов ни на одного уволенного должностного лица, а масштабный характер увольнений вызвал обеспокоенность не только среди сенаторов-демократов, но и представителей Республиканской партии.

Реакция на увольнение

Так, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун в ответ на вопрос о поступлении из Белого дома объяснения увольнений ответил, что нет и пообещал прокомментировать такие кадровые решения Трампа позже.

Сенатор от Республиканской партии Лиза Мурковски в своем ответе сказала: «Что я понимаю, так это то, что отсутствие сообщения является беспрецедентным фактом. Я пойму, что новый президент после вступления в должность может критически смотреть на генеральных инспекторов в правительстве и роль, которую они играют в разных ведомствах, но… я считаю, что внезапное увольнение всех должно вызывать беспокойство».

Сам Трамп в субботу вечером сказал, что поступил с увольнениями должностных лиц именно так, потому что это «очень обычное дело», и заметил, что не все генеральные инспекторы были уволены.

«Я не знаю их, но некоторые люди считали, что некоторые из них были несправедливыми или не выполняли свою работу. Это (увольнение чиновников президентом — ред.) очень стандартная вещь», — заявил Трамп.

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Укрінформ По материалам:

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